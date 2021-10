Dacian Cioloș la Congresul USR: „PSD se pregătește să acapareze întreaga putere speculând incapacitatea politică a PNL. Extrema dreaptă se pregătește să arunce totul în aer”

Liderul USR PLUS, Dacian Cioloş, a afirmat, sâmbătă, că nu există un alt partid care să creadă cu atâta putere în modernizarea ţării, el îndemându-i pe membrii USR PLUS să lucreze unii cu alţii. ”Suntem mai puternici prin această fuziune, dar trebuie să ştim în acelaşi timp că suntem şi mai singuri. Trebuie să răzbim şi să lucrăm unii cu alţii chiar dacă aparent suntem diferiţi”, a transmis Cioloş la Congresul formaţiunii.

”De azi România are un partid reformist, pro-european, profund marcat de liberalismul democratic. Faptul că azi se duce la bun sfârşit un proces de fuziune necesar ne arată că toţi cei care în reformă şi democraţie şi-au găsit un loc din care să poată munci şi lupta pentru o Românie mai bună. În afara USR PLUS nu cred să mai existe un partid care să creadă în modernizarea ţării cu atâta putere şi convingere. Suntem mai puternici prin această fuziune, dar trebuie să ştim în acelaşi timp că suntem şi mai singuri. Trebuie să răzbim şi să lucrăm unii cu alţii chiar dacă aparent suntem diferiţi”, a declarat liderul USR PLUS, Dacian Cioloş, în deschiderea congresului partidului.

El a mai spus că există în USR două profile de membri, cei la un click distanţă şi cei pentru care click-ul este la distanţă.

”Deşi se spune că primii nu există, că sunt virtuali, că nu sunt reali, au susţinut moral, politic şi financiar acest proiect chiar dacă nu au ieşit în campanie. Ceilalţi nu sunt obişnuiţi să trăiască online. Ei ne duc aproape de realităţile cotidiene ale societăţii, iar perspectiva şi aşteptările lor sunt o bună busolă pentru lucrurile pe care trebuie să le facem”, a mai spus Dacian Cioloş.

„Discuțiile de acum încolo cu PNL vor trebuie să fie pragmatice și factuale. Suntem gata să ne asumăm răspunderea politică pentru un guvern care să pună în aplicare PNRR. E singur asoluție pe care o văd. Pentru 2024 trebuie să ne propunem să câștigăm prezidențialele și parlamentarele.

Vedeți cum PSD se pregătește să acapareze întreaga putere speculând incapacitatea politică a PNL. Extrema dreaptă se pregătește să arunce totul în aer. Azi decidem dacă începem construcția unui partid mare capabil să bată toate celelalte forțe politice. Trebuie să deschidem filiale cât mai multe. Am lăsat în urmă sper, procesul de fuziune. El îl consider încheiat. Poate vor mai exista fricțiuni și neînțelegeri, vor mai exista tendițe de tabere, dar să se gândească bine înainte de a construi ziduri. Sunt convins că vom învăța împreună dialogul”, a mai spus președintele USRPLUS.

Ads