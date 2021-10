Dacian Cioloş şi Dan Barna exclud riscul ruperii USR PLUS. „Acest pericol nu există, pentru că după fiecare alegeri, partidul a fost mai puternic”

Liderii USR PLUS, Dacian Cioloş şi Dan Barna, exclud riscul ruperii partidului în urma alegerilor interne pentru desemnarea unui preşedinte şi al unui nou Birou Naţional al formaţiunii.

"Indiferent care va fi majoritatea matematică (în urma alegerilor pentru Birou Naţional, n.r.), noi nu avem cum să avansăm în USR PLUS dacă nu vom lupta împreună. Şi asta e şi logica sistemului de alegeri pentru Biroul Naţional, cu liste proporţionale. O să avem reprezentanţi în Biroul Naţional, proporţional cu susţinerea din partid. Eu, ca preşedinte, dacă voi fi validat de congres, îmi doresc să luăm cât mai multe decizii prin consens sau cu o majoritate mult mai largă decât cea matematică, să nu mergem pe ideea o majoritate se impune automat minorităţii", a arătat Cioloş, într-o declaraţie acordată presei.

Dan Barna a declarat că de fiecare dată după alegeri partidul a devenit mai puternic, deşi mulţi i-au "cântat de atâtea ori prohodul".

"Acest pericol (al ruperii USR PLUS, n.r.) nu există, pentru că după fiecare alegeri, partidul a fost mai puternic. Şi deşi toată lumea ne-a cântat de atâtea ori prohodul, am arătat că suntem un partid care e închegat şi poate să meargă mai departe", a spus Barna.

El a precizat că, deşi nu îl bucură faptul că a pierdut, priveşte acest lucru ca pe un "schimb de ştafetă" în partid.

"Este o procedură asumată unanim în cadrul Biroului Naţional. Această procedură a fost respectată, avem un rezultat destul de clar. Nu e niciun fel de nuanţă. Nu a fost un rezultat la un vot şi jumătate. Mergem mai departe. Congresul va valida - sper să valideze - această decizie. Mergem mai departe. Eu privesc... nu e o chestiune dramatică, nu e o chestiune de viaţă şi de moarte. E o chestiune ca de schimb de ştafetă într-un partid care are lideri, are resurse. (...) Evident că nu sunt bucuros, dar în egală măsură sunt încrezător că Dacian Cioloş va duce partidul mai departe pe direcţia pe care am construit-o", a afirmat Barna.

Potrivit acestuia, va exista o analiză asupra oportunităţii menţinerii sistemului de vot electronic în alegerile interne.

"Asta va fi o discuţie - dacă sistemele electronice şi platformele acestea au limitări sau nu - şi asta va fi o analiză care va fi, probabil, făcută în partid", a spus el.

Europarlamentarul Dacian Cioloş a fost ales în funcţia de preşedinte al USR PLUS, în urma celui de-al doilea tur al alegerilor interne. El a obţinut 19.603 voturi şi contracandidatul său, Dan Barna, 18.908.

Sâmbătă, la Congresul USR PLUS, 1.200 de delegaţi din întreaga ţară votează pentru noua componenţă a Biroului Naţional, competiţie în cadrul căreia şi-au depus candidatura 93 de membri USR PLUS, grupaţi în trei liste, dar şi trei candidaţi independenţi.

Conform statutului, alegerile pentru Biroul Naţional au loc pe principiul proporţionalităţii. Candidaţii pot participa individual (listă cu un singur candidat) sau colectiv (vot preferenţial pe liste cu mai mulţi candidaţi). Locurile vor fi repartizate proporţional listelor, în funcţie de numărul de voturi obţinute de fiecare listă. Vicepreşedinţi vor fi aleşi în ordinea descrescătoare a numărului de voturi obţinute.

