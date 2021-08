Decizia radicală pe care ar putea să o ia Dacian Cioloș după congresul USR PLUS din toamnă. "A vorbit despre valori, competenţe şi rolul preşedintelui”

Monica Berescu a scris, vineri, pe Facebook , că Dacian Cioloş a avut o întâlnire, la Iaşi, cu membrii USR PLUS , dar şi cu aleşii locali ai partidului, în cadrul căreia copreşedintele USR PLUS a vorbit despre obiectivele sale, dar a explicat şi care este motivaţia înscrierii în cursa pentru şefia partidului.Deputatul Monica Berescu a precizat că Dacian Cioloş le-a spus membrilor ieşeni ai USR PLUS că va renunţa la funcţiile din Parlamentul European dacă va câştiga bătălia internă din partid "A vorbit despre valori, competenţe şi rolul preşedintelui, precizând că va renunţa la funcţiile politice din PE dacă va câştiga alegerile interne pentru a se concentra pe dezvoltarea partidului. Dacian Cioloş a subliniat din nou importanţa reformelor USR PLUS din programul de guvernare, manifestându-şi optimismul privind implementarea lor conform angajamentelor“, a afirmat deputatul Monica Berescu.Congresul USR PLUS va avea loc la începutul lunii octombrie, iar ambii co-preşedinţi ai partidului, Dan Barna şi Dacian Cioloş, au anunţat că vor candida la şefia formaţiunii.