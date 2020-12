Dacian Ciolos, despre o posibila candidatura la prezidentiale: "Daca nu va fi in 2024, nu stiu cand s-ar mai putea"

Intrebat de moderatoare daca ia incalcul o candidatura, Ciolos a spus: "Nu exclud. 2024? Nu stiu, sa vedem. Probabil. Daca nu va fi in 2024, nu stiu cand s-ar mai putea".Lideurl USR/PLUS a explicat ca si-a dat seama ce poate face si ce nu poate face un presedinte din interactiunea, din pozitia de premier , cu presedintele Klaus Iohannis "E e o pozitie din care crezi ca poti face multe lucruri. Imi dau seama ce poate face si ce limite are un presedinte. Proiectam puterea suprema in stat asupra presedintelui, dar un presedinte nu poate face totul singur".