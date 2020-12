Dacian Ciolos, despre viitorul guvern: Nu ne ferim de ministere "cu riscuri"

Reamintim ca alianta de centru-dreapta PNL , USR/PLUS si UDMR a stabilit ca viitorul premier sa fie liberalul Florin Citu Ministerele, precum si sefia Camerei Deputatilor si a Senatului au fost impartite intre aceste partide. Negocierile au continuat si sambata, dupa mai bine de o saptamana de discutii."Am vazut multe discutii dupa intelegerea pe care am facut-o ieri cu PNL si cu UDMR in ceea ce priveste portofoliile obtinute de USR PLUS in viitorul Guvern.Obiectivul nostru principal a fost sa putem arata ca avem capacitatea de a face reforme majore in domenii mari si importante pentru Romania si ca nu ne ferim de ministere considerate grele sau "cu riscuri".Va aduceti probabil aminte ca am fost acuzati ca fugim de guvernare cand nu a fost cazul, pentru ca nu ne-a dat nimeni aceasta ocazie. Acum, ne-au dat alegatorii un vot pentru a intra la guvernare si l-am luat ca atare.Nu cred ca trebuie explicat prea mult de ce Justitia si Sanatatea sunt ministere unde fara reforme rapide si consistente nu vom progresa prea mult.Ministerul Fondurilor Europene si Planul National de Rezilienta sunt, de fapt, adevaratul Minister de Finante pentru urmatorii ani, data fiind starea bugetului Romaniei cu un deficit mare. De atragerea completa si investirea cu cap a banilor europeni vor depinde relansarea economiei si evolutia locurilor de munca.Prioritatile negociate si de USR PLUS la nivel european cu Consiliul se vor transforma in marile prioritati de investitii acasa: Revolutia Digitala, Tranzitia Verde, Antreprenoriatul si Competitivitatea, Reforma administratiei, Noua Generatie (tineri si copii) si Coeziunea Sociala sunt domeniile prioritare in care vom investi rapid si consistent, pentru ca avem deja solutii si un plan.Transporturile sunt probabil cel mai important "santier" al Romaniei, unde vom arata ca daca lucrezi cu eficienta si competenta poti dinamiza proiecte de investitii incepute si poti deschide proiecte asteptate de peste 30 de ani.Cercetarea a fost intotdeauna sora saraca a Educatiei. Vom arata ca acest domeniu e de fapt unul prioritar, pentru ca de cercetare depind multe sectoare economice de varf la ora actuala. Evolutia digitalului, a Sanatatii si a unor industrii depinde de capacitatea de inovare si de punerea in practica a rezultatelor.Digitalizarea este deja una dintre prioritatile europene care poate aduce investitii serioase in Romania, iar recenta infiintare a unei agentii europene pentru securitate cibernetica care va avea sediul in Romania arata ca suntem deja pe un drum bun.Ministerul Economiei, impreuna cu antreprenoriatul si turismul, trebuie sa intre intr-o cu totul alta logica decat cea de pana acum. Una de dialog constant cu antreprenorii, unde prioritara e repornirea activitatii pentru sectorul HoReCa si de Turism care are capital romanesc consistent si e afectat de criza pandemica. Sunt multe locuri de munca care depind de acest minister si de performanta viitorului ministru.In concluzie, ne-am luat responsabilitati importante si ministere unde reforma este esentiala. De noi depinde cum vom castiga increderea voastra mai departe", a precizat Dacian Ciolos, pe pagina sa de Facebook