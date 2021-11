Cioloș, ultimatum pentru Cîțu privind refacerea coaliției: „PNL trebuie să ia decizia după întâlnirea cu PSD”

Președintele USR Dacian Cioloș a declarat miercuri, 3 noiembrie, la finalul întâlnirii cu reprezentanții PNL că s-a discutat despre refacerea coaliției de guvernare și desre modul în care ar putea funcționa aceasta.

„PNL va trebui să ia decizia și în urma întâlnirii cu cei de la PSD. Trebuie să fie un mesaj clar din partea conducerii PNL că dorește refacerea coaliției.

Am convenit că dacă încep discuțiile pentru refacerea coaliției data viitoare să participe și colegii de la UDMR, în detalii. Detalii înseamnă programul de guvernare, să intrăm mai în detaliu pe un calendar de măsuri. E important dacă discutăm de eliminarea pensiilor speciale, să ne punem de acord”, a afirmat miercuri, Dacian Cioloș.

Liderul USR a adăugat apoi că s-a discutat și despre modul în care va funcționa noua versiune a coaliției de guvernare, astfel încât aceasta să colaboreze nu doar în guvern ci și în parlament.

„Ne-am pus de acord că în paralel vom veni în parlament cu inițiative legislative care să rezolve situația de criză și să le adoptăm în situație de urgență. (...) Am discutat că în paralel cu programul de guvernare să discutăm și despre buget. Cu asta a și început domnul Cîțu. Un mod de funcționare a coaliției atât în guvern cât și în parlament pentru a evita situația în care am ajuns.

Am discutat despre principii și am acceptat ca premierul să fie de la PNL. Nu am discutat detalii. Poziția noastră o știți deja. E un subiect în care nu am intrat în detalii. Înainte de a discuta numele premierului trebuie să vedem dacă putem funcționa”, a mai relatat Cioloș.

Întrebat insistent de jurnaliști dacă USR refuză o continuare ca Florin Cîțu să fie numirea de premier, Cioloș a evitat în repetate rânduri să spună concret că nu îl acceptă pe liderul PNL, precizând doar că „știți răspunsul deja”.

