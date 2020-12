Dacian Ciolos da de inteles ca nu il vrea pe Orban premier: Este nevoie de un nou inceput in Romania

Intr-o postare pe Facebook , marti seara, Dacian Ciolos sustine ca "e nevoie de un nou inceput pentru Romania"."Apropo de discutiile asupra numelui de premier din aceasta seara, mesajul USR PLUS este simplu: am vorbit serios atunci cand am spus ca e nevoie de un nou inceput pentru Romania", a scris Ciolos.In aceasta dupa-amiaza, Ludovic Orban le-a propus lui Dan Barna si Kelemen Hunor ca el sa fie propunerea de prim-ministru, astfel incat Dan Barna sa primeasca functia de Sef al Camerei Deputatilor, iar UDMR sa primeasca sefia Senatului.CITESTE SI: