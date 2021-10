Premierul desemnat Dacian Cioloş urmează să depună la Parlament programul de guvernare şi lista Cabinetului

Premierul desemnat Dacian Cioloş este aşteptat să depună luni, la Parlament, programul de guvernare şi lista Cabinetului.

Duminică, Biroul Naţional al USR şi, ulterior, Comitetul Politic al partidului au aprobat lista membrilor Guvernului, propuşi de Dacian Cioloş, şi programul de guvernare.

Pentru a fi instalat în funcție, guvernul Cioloș are nevoie de 234 de voturi în Parlament. USR are 80 de parlamentari.

Birourile permanente reunite ale Parlamentului se vor reuni pentru a stabili calendarul audierii miniștrilor propuși și votul final în plen.

Conform USR, lista de miniştri este următoarea:

* prim-ministru - Dacian Cioloş

* ministrul Afacerilor Externe - Dan Barna

* ministrul Apărării Naţionale - Nicu Fălcoi

* ministrul Afacerilor Interne - Alin Stoica

* ministrul Justiţiei - Stelian Ion

* ministrul Finanţelor - Dragoş Pîslaru

* ministrul Transporturilor şi Infrastructurii - Cătălin Drulă

* ministrul Energiei - Cristina Prună

* ministrul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului - Claudiu Năsui

* ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - George Căţean

* ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor - Mihai Goţiu

* ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene - Cristian Ghinea

* ministrul Sănătăţii - Ioana Mihăilă

* ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei - Ionuţ Moşteanu

* ministrul Muncii şi Protecţiei Sociale - Oana Ţoiu

* ministrul Educaţiei - Corina Atanasiu

* ministrul Cercetării, Inovării şi Digitalizării - Monica Berescu

* ministrul Culturii - Iulia Popovici

* ministrul Tineretului şi Sportului - Tudor Pop

Preşedintele USR, Dacian Cioloş, a fost nominalizat, lunea trecută, de şeful statului Klaus Iohannis candidat la funcţia de prim-ministru.

"Mergem până la capăt pentru simplul fapt că politicianul român trebuie să-i redea cetăţeanului român încrederea în stat şi în capacitatea acestuia de a-i apăra interesele cât mai bine cu putinţă. Politicianul poate lua decizii bune sau proaste, dar cel puţin la fel de importantă precum decizia în sine (şi rezultatul acesteia) este buna-credinţă pe care se fundamentează decizia sa. A greşi e cât se poate de uman, a fi lipsit de onestitate şi de bună-credinţă este o lipsă de caracter în momente calme şi o ticăloşie în momente de criză", a scris Cioloş, duminică, pe Facebook.

Conform articolului 103 din Constituţia României, candidatul pentru funcţia de prim-ministru trebuie să ceară, în termen de 10 zile de la desemnare, votul de încredere al Parlamentului asupra programului şi a întregii liste a Guvernului.

Programul şi lista Guvernului se dezbat de Camera Deputaţilor şi de Senat, în şedinţă comună.

Parlamentul acordă încredere Guvernului cu votul majorităţii deputaţilor şi senatorilor.

Drulă: „Poate că şi preşedintele înţelege că e mai importantă ţara decât un om”

Fostul ministru al Transporturilor, Cătălin Drulă, a declarat duminică, 17 octombrie, că speră că preşedintele Klaus Iohannis va înţelege că ţara este mai importantă decât un om “oricât de Superman ar fi” şi că nu se poate ţara într-un singur om, referindu-se la susţinerea pe care Partidul Naţional Liberal i-o acordă lui Florin Cîţu pentru a continua să fie premier şi într-un alt guvern.

Drulă a declarat, duminică, la Digi 24, că încă sunt resurse în actuala configuraţie a Parlamentului să funcţioneze coaliţia.

„Cred că sunt din ce în ce mai mulţi oameni din PNL care înţeleg că nu se mai poate cu Florin Cîţu, poate că şi preşedintele înţelege şi sper să înţeleagă că e mai importantă ţara decât un om oricât de Superman ar fi, dacă îmi permiteţi o licenţă, şi că nu ne putem bloca într-un om cu ţara. Cred că încă există resurse în această configuraţie a Parlamentului rezultată în decembrie 2020, dacă nu, e cinstit până la urmă să mergem către alegători”, a afirmat fostul ministru al Transporturilor.

Întrebat dacă are semnale că PNL ar renunţa la Florin Cîţu pentru funcţia de premier, Cătălin Drulă a răspuns: „Discuţiile care sunt private rămân private, dar am semnale că sunt mulţi oameni din PNL cu capul pe umeri, oameni pe care îi respect, pe care îi respectăm ca parteneri care nu sunt în regulă cu ce s-a întâmplat. (...) Sunt mulţi care nici nu l-au dorit premier sau preşedinte, deci nu e o surpriză că există astfel de oameni. (...) Impresia mea este că sunt foarte mulţi oameni care înţeleg că omul este problema, nu soluţia şi soluţia înseamnă să avem alt premier”.

Cîţu, în şedinţa conducerii PNL: ”Cioloș nu ştie care sunt priorităţile României”

Preşedintele PNL Florin Cîţu a relatat vineri, în şedinţa conducerii liberale, cum s-a desfăşurat prima întâlnire cu premierul desemnat Dacian Cioloş, despre care a afirmat că nu ştie care sunt priorităţile României, remarcând şi că, în opinia USR, PNL trebuie să uite că au fost ”înjuraţi”o lună de zile, să treacă peste tot, conform unor stenograme obţinute de News.ro.

”Ei nu trec peste condiţia lor ca premierul să nu fie preşedintele PNL şi ne-am blocat. Noi trebuie să trecem peste tot, dar ei nu vor nimic”, a declarat Cîţu care a susţinut şi că a intervenit liderul UDMR Kelemen Hunor, care şi-a exprimat susţinerea pentru el şi a avertizat că UDMR ar putea să nu fie de acord cu alt premier, iar Dacian Cioloş nu a răspuns.

De asemenea, el s-a declarat surprins neplăcut că premierul desemnat ”nu ştie care sunt priorităţile României”.

”El a venit cu urgenţe ca alegeri în 2 tururi, desfiintarea SIIJ.... Noi vorbim de pandemie, preţuri si prioritatea pentru Ciolos au fost astea două lucruri care ţin de 2024, nu de perioada prin care trecem acum. Mi-am dat seama că nu a conştientizat importanţa mandatului de la presedinte. Avea şi el o pagină din Programul de guvernare pe energie, bugetul de stat şi a mai vrut zero taxe care costă bugetul de stat 16 miliarde lei”, a afirmat Florin Cîţu.

El a mai susţinut că mesajele sale pentru USR au fost: ”Aţi reuşit să faceţi majoritate cu AUR şi PSD, deci aveţi putere de convingere, trebuie să mergeţi la ei să veniţi cu soluţia”.

”Noi trebuie să uităm că ei au lăsat România fără guvern, că ne-au înjurat o lună de zile, că au votat moţiunea PSD şi tot noi să venim cu altă propunere de premier? Am zis că avem o decizie: Presedintele PNL sa fie premier!”, a mai declarat Florin Cîţu.

”PNL nu sustine demersul de a veni cu un guvern in jurul USR, in jurul lui Dacian Ciolos. Sa ne aducem aminte de mandatul de ministru, europarlamentar, premier. Nu e in regula cum s-a purtat cu partenerii. Este responsabilitatea PNL ce face PNL. Este responsabilitatea lui Ciolos sa faca guvernul. PNL are o singura propunere: presedintele PNL sa fie si premierul. Vă rog ca informatiile care circula pe surse sa le taiati de la radacina: nu exista alte variante, nu exista varianta Vilceanu sau varianta Bode”, a afirmat Lucian Bode.

Emil Boc a completat că raspunsul ”trebuie sa fie constant cu ce am spus: sarcina formarii guvernului apartine celor care au dat jos guvernul PNL. Tu ai avut o majoritate si ei au obligatia sa dea guvernul Romaniei, ca ei l-au dat jos. Nu veniti la noi, mergeti la cei cu care ati dat jos guvernul”.