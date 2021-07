Dacian Ciolos, reactie dura dupa criticile colegilor de coalitie: Orban ne contesta apartenenta la popor, Kelemen la coalitie. Asta nu e politica

"Am o saptamana foarte interesanta, in care am vazut ca Ludovic Orban ne contesta apartenenta la poporul si la traditiile romanesti, in timp ce Kelemen Hunor imi contesta apartenenta la coalitia de guvernare, din cauza unei pozitii la adresa lui Viktor Orban si a politicii duse de acesta. Regret sa spun ca sunt complet indiferent cu privire la reactiile celor doi, pe care i-am apreciat de-a lungul timpului in calitatea lor de oameni politici. Dar respectul meu are o limita atunci cand nu exista o oglindire corespunzatoare", a scris, miercur seara, pe Facebook , Dacian Ciolos.Acesta afirma ca nu face greseala de a contesta o persoana pentru simplul fapt ca uneori are opinii diferite de ale sale."Cred ca exista valoare in pozitii diferite de ale mele, dar nu accept lectii si tafnosenie demonstrativa de dragul unei barbatii politice absolut caraghioase. Stiu prea bine ca Ludovic Orban a vorbit prentru un anumit public din interiorul PNL pe care il curteaza pentru alegerile interne , dupa cum inteleg si ca in cazul lui Kelemen Hunor e vorba de o declaratie care se vrea dura ca sa dea bine in fata amicilor de la Budapesta. Asta nu e politica, e lipsa de respect fata de sine si are consecinte politice pe care cei doi le vor simti in timp. Pana una alta, problemele dintre noi nu sunt ideologice sau nationaliste, ci stadiul reformelor aplicate de coalitia guvernamentala. Or, la acest capitol, amandoi sunt restanti si nicio declaratie razboinica nu le ascunde lipsurile", a mai scris Ciolos.Acesta s-a referit, din nou, la PNRR-ul Ungariei "Banii din planul de redresare negociati in Parlamentul European sunt destinati cetatenilor, inclusiv celor din Ungaria. Nu am muncit pentru sume care sa ajunga in buzunarele camarilei lui Viktor Orban. E atat de simplu, doar sa ne dorim sa facem diferenta dintre interesul cetatenilor si dorintele personale ale unor politicieni", a adaugat Dacian Ciolos.Duminica, Ludovic Orban a afirmat ca liberalii au niste parteneri de guvernare care "parca nu s-a nascut aici', precizand ca nu i-a vazut la Ziua Drapelului National, nu i-a vazut jurand pe Bibile sau sa isi faca cruce.Miercuri seara, presedintele UDMR Kelemen Hunor, a afirmat ca nu este de acord cu declaratia lui Dacian Ciolos referitoare la PNRR-ul Ungariei, iar Dacian Ciolos nu reprezinta Guvernul, coalitia sau Romania "Cred ca a facut una dintre greselile cele mai mari ce pot fi facute in politica", a afirmat Kelemen Hunor, precizand ca nicio factura in politica nu ramane neplatita.