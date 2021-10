Dacian Cioloș vrea măsuri mai dure de combatere a pandemiei: „În mod clar va fi nevoie de măsuri restrictive pe o perioadă determinată”

Premierul desemnat, Dacian Cioloş, preşedinte al USR, a declarat vineri că sunt necesare măsuri pentru limitarea răspândirii noului coronavirus, inclusiv în şcoli, apreciind că, în mod clar, "va fi nevoie de măsuri restrictive pe o perioadă determinată".

Potrivit acestuia, România este într-o situaţie excepţională şi este nevoie şi de măsuri excepţionale.

"Nu ştiu care a fost schimbul de informaţii (CNSU - INSP - n.r.) şi de argumente, însă un lucru e cert: e nevoie de măsuri, pentru că situaţia nu se stabilizează, nu vorbim de regres, ci măcar de stabilizare. E o pată neagră pe harta Europei România când ne uităm la situaţia pandemiei, la numărul de morţi în primul rând, pentru că persoane infectate există cam peste tot, însă numărul de morţi raportat la persoanele infectate e de departe mai mare în România.

Deci în mod clar avem o problemă şi n-o să reducem presiunea pe spitale şi pe terapie intensivă decât dacă ţinem sub control şi numărul de infectări. Şi, ca să ţinem sub control numărul de infectări, e nevoie şi de măsuri restrictive pentru anumite tipuri de activităţi.

Eu aş ţine pe masă orice opţiune care are în spate argumente şi în mod clar, ca premier, pe astfel de subiecte aş lucra cu echipele de specialişti. N-am eu elemente suficiente ca să iau decizii de unul singur, însă în situaţia de faţă e nevoie şi de măsuri restrictive, pentru că altfel n-o scoatem la capăt", a afirmat Cioloş la Digi24.

El consideră că este foarte important să le explici oamenilor de ce iei anumite măsuri restrictive, în ce condiţii se iau anumite decizii, acesta fiind rolul politicienilor şi a anunţat că în programul USR va exista propunerea ca, pentru o anumită perioadă limitată de timp, să fie utile restricţii de participare la anumite evenimente sau activităţi, cu criterii foarte clare de revenire la situaţia normală.

"În mod clar ne trebuie măsuri prin care să limităm răspândirea virusului, inclusiv în şcoli, inclusiv în spaţii aglomerate. (...) În mod clar va fi nevoie de măsuri restrictive pe o perioadă determinată. E nevoie de testare în şcoli. (...) Pentru anumite tipuri de activităţi, din punctul nostru de vedere, ar trebui temporar măsuri restrictive în anumite zone din ţară, măsuri care să vină pe baza evaluărilor pe care le fac specialiştii şi pe baza cifrelor.

Nu cred că trebuie luate măsuri aplicate uniform, atunci când situaţia e diferită dintr-o zonă în alta. (...) Pentru o perioadă limitată de timp, pentru a reduce această presiune virală, colegii care se pricep la asta şi asta vom avea ca propunere în programul nostru de guvernare, ca pentru o perioadă limitată ar fi utile anumite restricţii de participare la anumite evenimente sau la anumite tipuri de activităţi, urmând a avea nişte criterii foarte clare pe baza cărora să revenim la situaţia normală atunci când vedem o evoluţie pozitivă. Apoi va fi o discuţie legată de şcoală ", a explicat Cioloş.

Grupul tehnico-ştiinţific din cadrul Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă a decis să respingă propunerea Institutului Naţional de Sănătate Publică privind carantinarea municipiului Bucureşti şi a judeţului Ilfov, a anunţat, vineri, şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Raed Arafat.

