Dacian Cioloș, după căderea guvernului: „Drum bun, domnule Cîțu! O țară întreagă a stat blocată în demisia dumneavoastră”

Președintele USR, Dacian Cioloș, a reacționat marți, 5 octombrie, după ce moțiunea împotriva Guvernului Cîțu a fost votată de parlament. „E important ca din acest moment criza politică provocată de premierul Cîțu să se încheie cât mai repede. Pe cetățeni îi interesează ca cineva să se gândească la ei și nu la putere, de dragul puterii”, a scris Dacian Cioloș pe pagina sa de Facebook.

„Drum bun, domnule Cîțu! O țară întreagă a stat blocată în demisia dumneavoastră și iată că, astăzi, demiterea a avut loc. E important ca din acest moment criza politică provocată de premierul Cîțu să se încheie cât mai repede. Pe cetățeni îi interesează ca cineva să se gândească la ei și nu la putere, de dragul puterii. Oamenii se luptă azi cu scumpiri, pandemie, un sistem sanitar ajuns la limită, nesiguranța cu privire la rămânerea școlilor deschise. Toată lumea știe că avem o problemă sistemică, că încrederea în stat a ajuns la cote minime, iar situația este absolut dramatică. Regretabil, această criză a fost provocată și escaladată de domnul Cîțu, care, pentru a câștiga puterea în partid, a sacrificat o coaliție funcțională.

Nu mă miră minciunile cinice ale fostului premier la adresa USR PLUS. Un premier care avea toată puterea și susținerea de care avea nevoie pentru reforme a preferat un război politic, pentru că nu a reușit să înțeleagă și să respecte programul de guvernare și partenerul de care avea nevoie. Deși a scăzut dramatic la nivelul încredere și susținere publică, fostul premier a dovedit încă o dată că nu a înțeles că vorbind în modul în care a făcut-o – și o face în continuare – își prăbușește complet și partidul pe care îl conduce.

L-am auzit pe domnul Cîțu că USR PLUS nu a realizat niciuna dintre reformele promise. Exact de asta am ajuns în situația de a iniția o moțiune împotriva sa: pentru că s-a opus la reformele pe care le-am promis și a rupt astfel protocolul de coaliție și programul de guvernare agreat. L-am auzit pe domnul Cîțu spunând că am trădat Coaliția. Noi nu am trădat Coaliția, pentru că nu avem datorii față de coaliție, ci față de programul la care ne-am angajat în fața celor care ne-au votat. Nu avem loialitate față de persoane, ci față de principii.

Între noi, diferența este uriașă și l-aș îndemna la mai multă cumpătare. Până una alta, așteptăm o reacție echilibrată de la PNL, vrem să înțelegem ce își doresc în continuare și vom vedea în funcție de negocierile de la Cotroceni în ce direcție o vom lua. Ne abținem de la mai multe comentarii și propuneri până când nu avem o propunere realistă de coaliție guvernamentală. Suntem pregătiți să reluăm discuțiile în condiții civilizate și rezonabile, care exclud orice balet politic de genul celui practicat de Florin Cîţu în ultimele luni”.

