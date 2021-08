Dacian Cioloș, despre incidentul din tinerețea premierului Cîțu: ”Chiar dacă nu are consecinţe juridice, e o problemă de morală. Aşteptăm clarificări de la PNL”

Cioloş declară că USR -PLUS aşteaptă clarificări din partea PNL , formaţiunea care l-a susţinut pe Cîţu pentru şefia Guvernului."E o problemă gravă. Chiar dacă nu are consecinţe juridice, pentru că au trecut 20 de ani, e o problemă de etică, de morală. Aşteptăm clarificări de la partenerii noştri de guvernare, de la PNL, care au propus candidatul. Am vrea să ştim şi dacă preşedintele Johannis a avut cunoştinţă sau nu în momentul în care l-a desemnat pe Florin Cîţu premier ”, a declarat Dacian Cioloş, pentru Ziarul de Iaşi.Conform jurnaliştilor locali, declaraţia a fost făcută în timpul unei vizite pe care Dacian Cioloş a făcut-o la Iaşi.Premierul Florin Cîţu a precizat, miercuri, întrebat dacă în trecut a fost închis două zile în SUA şi a plătit o amendă, că a făcut o greşeală în urmă cu 20 de ani, dar este interesant că informaţia apare de abia acum când are loc competiţia internă a PNL.”Acum 20 de ani, a fost vorba de DUI, este vorba de conducere sub influenţa alcoolului. Am plătit amenda respectivă, o amendă foarte mare. Este contravenţie, am făcut o greşeală acum 20 de ani. Este interesant că în patru tururi de scrutin cu PSD nu a apărut această informaţie, apare acum în competiţia internă din PNL”, a declarat Florin Cîţu.Răspunzând unei întrebări, prim-ministrul a precizat că el a condus maşina după ce a consumat alcool.”Eu am condus, a fost o greşeală, am condus, am plătit foarte scump, a trebuit să-mi vând maşina, să merg un an de zile pe jos. Nu e un motiv pentru care să te mândreşti”, a mai afirmat Cîţu.Acesta a mai spus că a fost vorba despre o contravenţie.Preşedintele PNL Ludovic Orban nu ştia despre faptul că Florin Cîţu a condus sub influenţa alcoolului în SUA, nefiind informat în acest sens de către premier, au precizat, miercuri, surse apropiate liderul liberalilor, pentru News.ro. Potrivit acestora, Orban nu doreşte ca acest episod să devină subiect în campania internă din partid