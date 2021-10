Dacian Cioloș: „USR nu intenționează să susțină un guvern minoritar. Pare că există deja o înțelegere între PNL și PSD”

Președintele USR Dacian Cioloș a declarat joi că USR va încerca în continuare să convingă PNL pentru a merge pe varianta unui guvern majoritar și o refacere a coaliției de guvernare. În caz contrar, Cioloș a subliniat că USR nu va sprijini un guvern minoritar.

„Vom încerca să convingem PNL să mergem pe un guvern majoritar, un guvern de coaliție. Altfel, USR nu intenționează să susțină un guvern minoritar care are susținerea PSD-ului. Noi am venit zilele trecute cu o soluție, un program de guvernare. E nevoie de măsuri ferme. Toate lucrurile astea trebuiesc asumate de un guvern care vrea să modernizeze România. Am putea avea rapid un guvern PNL USR UDMR, însă, cum am spus, decizia e la PNL, și evident, va fi o decizie pe care și-o vor asuma”, a declarat Dacian Cioloș joi.

Întrebat despre susținerea unui guvern minoritar PNL și UDMR, Cioloș a menționat că nu se pune problema și că există deja semne pentru o înțelegere între PNL și PSD.

„Pare să existe deja o înțelegere între PNL și PSD, o înțelegere prin care se simt confortabil. Nu se mai pune problema susținerii din partea USR”, a adăugat liderul USR.

În ce privește nominalizarea lui Ciucă, Cioloș a relatat că USR nu e confortabil cu această alegere și că reprezintă o capitulare a politicului.

„Nu suntem confortabili cu această poziție. E o capitulare a politicului. Noi am mers cu o asumare politică. Am văzut că de la PSD în situații de criză nu a fost o asumare politică, ci să aducem un tehnocrat care să ia toți bobârnacii. Acum de la PNL, la fel, nu vedem o asumare politică, vedem o asumare a unui om care vine din armată. Chiar dacă e din Armată, vine cu acest sentiment. E un semnal foarte prost vizavi de încrederea pe care noi ne așteptăm ca cetățenii să o aibă vizavi de politicieni”, a conchis Dacian Cioloș.