Florin Roman, ironic după anunțul lui Iohannis: „Cioloș e foarte iubit de liberali. Știe ce-l așteaptă la negocieri”

Vicepreședintele Camerei Deputaților, Florin Roman (PNL), a declarat luni, 11 octombrie, ironic că premierul propus de Klaus Iohannis, Dacian Cioloș, este „foarte iubit” de liberali.

„Suntem azi în situația în care acum două săptămâni s-a depus o moțiune de cenzură de către opoziție. Aceasta moțiune a trecut, cei 80 de parlamentari USR au votat cu PSD și AUR. Am înțeles că azi PSD a zis că nu are nominalizare de premier pentru că nu poate face o majoritate. Noi, la fel. Înțeleg că singurii care au zis că au candidat sunt cei de la USR. Acum, dl Presedinte a ales din ce a avut. A ridicat mâna dl Cioloș că el vrea. 'Poftim, faceți majoritate'. Dar dincolo de dorință, e si putință.

Teoretic, au fost 281 de voturi la motiune, Guvernul Cioloș poate fi instalat, rămâne de văzut cât de apropiate sunt relațiile. Din punctul nostru de vedere, dl Cioloș să termine negocierile cu cei care au dărâmat Guvernul și pe urmă vom sta și noi de vorbă cu domnia sa. Dl Cioloș e foarte iubit de noi, liberalii. L-am susținut ministru al Agriculturii, comisar european, premier tehnocrat. Noi am fost de fiecare dată domni cu el, dar l-am chemat în casă și a distrus casa. Cred că dl Cioloș știe foarte bine ce îl așteaptă la discutiile cu PNL”, a declarat Roman la postul Antena 3.

Prim-vicepreşedintele PNL Rareş Bogdan a afirmat că partidul nu a "renunţat nicio clipă" la ideea ca preşedintele formaţiunii, Florin Cîţu, să fie prim-ministru din partea liberalilor. "Nu s-a pus problema în forurile de conducere ale PNL nici de varianta Ciucă, nici de varianta Bode, nici de varianta Bogdan, nici de varianta Dumitrescu, nici de varianta Boc. A fost una sigură: Florin Cîţu”, declară Rareş Bogdan.

"Noi nu am renunțat nicio clipă la Florin Cîţu. Noi nu aveam construită o majoritate. Noi nu mergem, noi nu suntem iresponsabili, noi nu mergem în faţa preşedintelui pentru a propune aventuri politice. Suntem persoane cât se poate de responsabile, înţelegem situaţia prin care trece România şi nu putem să mergem să ne jucăm. Noi nu aveam conturată o majoritate, nu puteam să mergem în faţa preşedintelui fără o majoritate. Domnul Cioloş probabil o are, probabil are discuţii făcute, probabil o va face în următoarele zece zile. Noi nu aveam şi tocmai de asta am decis să nu ne prezentăm... dar nu am schimbat candidatul. Candidatul nostru este acelaşi: Florin Cîţu, să fie foarte clar şi este validat de Biroul Permanent Naţional”, a afirmat Rareş Bogdan, luni seară, la Digi 24.

Prim-vicepreşedintele PNL a menţionat că în forurile de conducere ale partidului nu s-a pus niciodată problema desemnării unui alt candidat pentru funcţia de prim ministru, el spunând că nu consideră necesar un vot de reiterare a acestei opţiuni.

"Nu s-a pus problema în forurile de conducere ale PNL nici de varianta Ciucă, nici de varianta Bode, nici de varianta Bogdan, nici de varianta Dumitrescu, nici de varianta Boc. A fost una sigură: Florin Cîţu”, a precizat Rareş Bogdan.

