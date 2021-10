Guvernul Cioloș, mort încă din fașă. Cum arată ”aventura” USR din Parlament

Guvernul Cioloș va fi supus pentru votul de învestitură miercuri, 20 octombrie, de la ora 10.00. Cu toate astea, misiunea USR pare a fi una imposibilă de vreme ce atât PNL cât și PSD au anunțat din start că nu vor susține noul executiv.

Pentru ca guvernul Cioloș să treacă la votul de învestitură, acesta are nevoie să obțină cel puțin 234 de voturi din partea aleșilor. Conform aritmeticii din Parlament, USR are în prezent doar 80 de parlamentari, însemnând că ar mai avea nevoie de cel puțin 154 de voturi în plus.

Cum arată raportul de forțe din Parlament:

PSD - 157 de parlamentari

PNL - 134 de parlamentari

USR - 80 de parlamentari

AUR - 43 de parlamentari

UDMR - 29 de parlamentari

Minorități - 18 parlamentari

Neafiliați - 5 parlamentari

Astfel guvernul Cioloș ar avea nevoie atât de voturile PNL cât și cele din UDMR pe de o parte, sau de voturile PSD de cealaltă parte. Misiunea pare a fi una imposibilă, având în vedere că ambele tabere au anunțat în repetate rânduri că nu vor susține executivul Cioloș.

Întrebat luni dacă există vreo formulă prin care PSD ar putea vota guvernul Cioloș, președintele Consiliului Național al PSD Vasile Dîncu a respins această variantă și a atras atenția că USR nici măcar nu a căutat votul social-democraților. Dîncu a adăugat apoi că ar fi neinspirat să voteze o parte a unui guvern pe care l-a dat jos prin moțiune de cenzură.

„Nu există nicio posibilitate. În primul rând pentru că nu poți să votezi pe cineva care nu-ți cere votul. În Parlament și în viața politică lucrurile se negociază, iar dl. Cioloș de la început a spus că nu negociază cu PSD. Și Barna, fostul președinte, ne ceruse să-i votăm moțiunea, dar el nu voia să negocieze cu noi. Sunt niște comportamente oarecum imature pentru niște lideri care vor sau spun că vor să preia puterea. Al doilea motiv este faptul că noi am dat jos exact acest guvern. Miniștrii pe care i-am dat jos prin moțiune se regăsesc acum în noul guvern. Ar însemna că ne renegăm pe noi înșine și electoratul nostru nu cred că ar mai înțelege ceva. Noi nu am putea explica de ce nu erau buni acești miniștri acum două săptămâni și acum dintr-o dată îi putem învesti. Deci e clar că nu vom vota acest guvern minoritar USR”, a subliniat Vasile Dîncu.

Negocieri de formă

Săptămâna trecută, imediat după desemnarea lui Dacian Cioloș ca premier, USR a încercat să negocieze cu PNL și UDMR pentru a vota noul executiv. După o primă întâlnire în urma căreia nu s-a rezolvat nimic, a doua nici măcar nu a mai avut loc, Florin Cîțu anunțând în presă cu câteva ore înainte că liberalii au decis să nu voteze guvernul Cioloș. Președintele PNL a declarat apoi că își dorește refacerea coaliției de guvernare, dar într-o guvernare formată în jurul liberalilor, de preferat cu acesta în calitate de premier, imposibil de acceptat însă de către USR.

Florin Cîțu a reiterat marți, 19 octombrie, că PNL nu va vota pentru învestirea noului executiv și că ulterior va pune toate opțiunile pe masă, fără să excludă astfel varianta de alegeri anticipate. „PNL va încerca să facă o majoritate în jurul PNL după votul de mâine. Vom pune pe masă toate opţiunile, soluţiile pentru această iarnă, vom vedea după aceea care este răspunsul”, a afirmat premierul interimar. Întrebat dacă este dispus să facă un pas în spate pentru formarea coaliției Cîțu a evitat să dea un răspuns direct.

Cei 300 de spartani sunt 80

Vicepreședintele USR Dan Barna a explicat luni seară motivele pentru care Dacian Cioloș nu și-a dat demisia din funcția de premier mandatat și merge mai departe la votul de învestitură, precizând că USR este singurul partid responsabil în această criză politică.

„Cei 300 de la Sparta nu aveau nicio șansă în fața armatei lui Xerxes, dar faptul că ei au stat acolo în trecătoare și au murit luptând pentru cetatea lor a făcut să fie respectați și să arate că se poate. Dacă și noi ne punem palma la spinare, România nu mai are nicio șansă. USR mâine arată exact asta – capacitatea și caracterul de a înfrunta această criză”, a relatat Dan Barna.

Fostul lider USR a subliniat apoi că România are nevoie de guvernare și că cetățenii văd clar care partid încearcă să își asume problemele spinoase din această perioadă. „Ceea ce vă spun e un lucru foarte clar pe care, din fericire - și am văzut niște sondaje - românii îl văd foarte limpede: există un partid care-și asumă guvernarea în situație de pandemie. Ăla e USR și premierul desemnat e Cioloș. Ideea că ne dăm și noi deoparte că ce-o să zică, o să comenteze un analist sau altul... România are nevoie de guvernare azi. Opiniile, procesele, amenințările dacă se iau măsuri dure pot fi făcute după ce trecem de criză. Hai să ieșim din criză, ăsta e mesajul”, a conchis Barna.

Cum arată cabinetul Cioloș

Cabinetul alcătuit de președintele USR Dacian Cioloș conține 18 portofolii. Parte dintre miniștrii au făcut parte din Guvernul Cîțu: Ioana Mihăilă (Ministerul Sănătății), Cătălin Drulă (Ministerul Transporturilor), Cristian Ghinea (Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene), Stelian Ion (Ministerul Justiției) și Claudiu Năsui (Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului). Singurul ministru care nu este propus pentru același post este Ciprian Teleman, care este înlocuit la Ministerul Cercetării de către Monica Berescu. La Finanțe, este propus europarlamentarul Dragoș Pîslaru, iar la Mediu – fostul senator Mihai Goțiu. La Ministerul Educaţiei a fost propusă - Corina Atanasiu, expertă în accesarea de fonduri europene. Pentru Ministerul de Interne a fost preferat fostul prefect al Capitalei, Alin Stoica.

Programul de guvernare propus de USR are 54 de pagini și vizează depășirea crizei sanitare, precum și a crizei prețurilor la energie.

USR propune de asemenea un „Pact național de vaccinare” care prevede atât sancțiuni pentru cadrele medicale care răspândesc în spațiul public mesaje antivaccinare, cât și înființarea unui task force pentru combaterea informațiilor false. USR mai propune în programul de guvernare patru măsuri urgente pentru reechilibrarea preţurilor la energie.

Ads