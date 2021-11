Lider USR, despre impasul crizei politice: „PNL trebuie să se decidă, ori cu USR ori cu PSD. Toată ţara stă blocată de deciziile lor”

Purtătorul de cuvânt al USR, Ionuţ Moşteanu a declarat marţi, 2 noiembrie, că aşteaptă ca liberalii să spună că vor refacerea coaliţiei cu USR şi că nu vor face o înţelegere cu PSD. ”Trebuie să începem cât mai repede demersurile pentru refacerea coaliţiei”, a mai afirmat Moşteanu, arătând că mingea este la PNL şi la preşedintele Klaus Iohannis.

Moşteanu a afirmat că cei de la PNL au doar două variante, în acest moment, fie coaliţia cu USR, fie o guvernare cu PSD.

”PNL trebuie să se decidă, ori cu USR ori cu PSD. Toată ţara stă blocată de deciziile lor”, a spus Moşteanu la Parlament.

El a precizat că nu a existat nicio discuţie privind revenirea USR la guvernare.

”Am spus în repetate rânduri şi eu şi colegii mei. Sunt lucruri foarte clare de care trebuie să discutăm. E nevoie de o listă de priorităţi, cum alocăm banii, dar şi de modul cum se iau deciziile în coaliţie", a declarat Moşteanu.

El a precizat că se aşteaptă ca parlamentarii care au plecat din PNL împreună cu Ludovic Orban să voteze un guvern de coaliţie cu USR, el admiţând că fără voturile acestora, coaliţia ar avea susţinere la limită în Parlament.

”Suntem oameni politici responsabili, ne aşezăm la masă cu oricine vrea să să susţină un guvern care să facă nişte lucruri în ţara asta, de care fiecare român are nevoie”, a afirmat Moşteanu.

Reprezentantul USR a precizat că aşteaptă ca liberalii să spună că doresc refacerea coaliţiei PNL-USR-UDMR.

”Trebuie să începem cât mai repede demersurile pentru refacerea coaliţiei”, a mai afirmat Moşteanu, arătând că mingea este la PNL şi preşedintele Klaus Iohannis.

Liberalii decid marți dacă vor forma o coaliție cu USR sau cu PSD

Biroul Politic Național al PNL se întâlnește marți, 2 noiembrie, pentru a decide care sunt pașii de urmat după ce premierul desemnat, Nicolae Ciucă, și-a depus mandatul. Biroul Executiv propune BPN o „flexibilizarea mandatului şi iniţierea de negocieri cu toate partidele democratice”.

„BEx i-a propus domnului Nicolae Ciucă, premier desemnat, să depună mandatul de premier desemnat. A fost o decizie a BEx. A doua decizie de a propune BPN - mâine (n.r. marți) o să fie un BPN în format fizic - de a flexibiliza mandatul PNL şi de a începe negocieri cu toate forţele democratice din Parlamentul României pentru formarea unei majorităţi. Mâine seară vom stabili detalii - echipe de negociere”, a precizat Cîţu după şedinţa conducerii liberale.

Florin Cîţu a argumentat că au fost trei consultări şi de fiecare dată decizia partidului nu a fost de a flexibiliza.

”Acesta este momentul în care s-a ajuns la această discuţie. Mâine (n.r. marți) vom vedea în BPN, mâine vedem care este decizia”, a adăugat preşedintele PNL.

El a precizat că PNL va lua o decizie pentru propunerea de premier.

”Data trecută ştiţi că eu am făcut propunerea. Vom vedea în funcţie şi de negocieri care va fi propunerea de premier”, a subliniat Cîţu.

La rândul său, Ciucă a explicat că a sperat că va reuşi să cristalizeze o soluţie politică.

”Aşa cum am afirmat inclusiv sâmbătă, am pornit în toate demersurile de la realitate, şi realitatea matematică este cea pe care o cunoaştem. Am sperat că voi reuşi să cristalizez o soluţie politică astfel încât să primesc acordul pentru un guvern minoritar în Parlament”, a spus Ciucă, după şedinţa partidului.

