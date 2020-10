Reactia lui Orban dupa ce USR/PLUS l-a propus pe Dacian Ciolos pentru functia de premier, dupa alegerile parlamentare

"Premierul e desemnat de partidul care castiga alegerile. Obiectivul PNL este de a castiga alegerile", a comentat Orban."Am castigat pentru Parlamentul European, prezidentiale si locale. Chiar daca guvernam in cea mai dificila perioada din ultimii 30 de ani, poate chiar si mai mult, am aratat ca suntem seriosi, responsabili si cautam cele mai bune solutii. Strategia politica a PNL la aceasta campanie e aceeasi care a fost si in campania electorala. Adversarul nostru e PSD , care continua sa reprezinte un pericol grav pentru Romania", a mai declarat premierul Romaniei.Vineri, Ionut Mosteanu, purtatorul de cuvant al USR/PLUS, a declarat ca alianta din care face parte il propune pe Dacian Ciolos premier dupa alegerile parlamentare: "Dacian Ciolos este, prin protocolul nostru vechi de alianta USR-PLUS, persoana desemnata pentru a prelua acest portfoliu".