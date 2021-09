Prima reacție a lui Cioloș după ce a câștigat prima rundă de alegeri în USR PLUS: „O alegere pentru viitorul partidului nostru. Nu vreau să cataloghez rezultatul ca pe o victorie”

Copreședintele USR PLUS Dacian Cioloș a reacționat joi, 23 septembrie, după ce acesta a fost declarat câștigătorul primului tur al alegerilor partidului, la o diferență de câteva procente de Dan Barna. „Este un exercițiu de democrație și implicare decent și onest”, a afirmat Cioloș, deși, cu câteva minute înainte, Irinel Darău a lansat suspiciuni de fraudă.

„Aș vrea să vă mulțumesc pentru voturile voastre, indiferent de persoana pe care ați ales să o votați pentru funcția de președinte al USR PLUS. Este impresionantă participarea și, prin numărul de membri care au votat, suntem un exemplu pentru ceea ce înseamnă să faci politică în România și ce înseamnă implicarea reală”, a declarat joi, Dacian Cioloș.

Cu toate astea, în urmă cu câteva minute, senatorul USR PLUS Irinel Darău, care a ieșit pe locul trei, a susținut într-un mesaj că procedura internă de vot s-a dovedit „profund viciată” și a criticat faptul că „nu a existat niciun fel de voință de a o repara - nici din partea actualei conduceri nici din partea copreședinților”.

Cu toate astea, Dacian Cioloș a explicat pe Facebook că alegerile interne au reprezentat „un exercițiu de democrație și implicare decent și onest pentru care meritați felicitări și mulțumiri”.

„Am putea spune că este o victorie a normalității modul în care s-au desfășurat votul și procesul electoral, dar îmi doresc să nu ne mai bucurăm de normalitate de parcă ar fi o excepție. Rolul nostru în politică ar trebui să fie acela de a asigura normalitatea în fiecare zi, de a nu mai permite aventuri politice și excese, pariuri și riscuri nejustificate. De aceea nu vreau să cataloghez acest prim tur ca pe o victorie sau orice altceva care ar părea că e rezultatul unui război. Este o competiție fără miză personală, este o alegere pentru viitorul partidului nostru, un vot pentru un USR PLUS mai bun și mai capabil să ofere societății românești o șansă la o viață decență și normală, la prosperitate și bucurie”, a adăucat Cioloș.

Europarlamentarul a adăugat apoi că le mulțumește lui Irinel Darău și Dan Barna și a subliniat că nu îi consideră contracandidați și concurenți, ci colegi, „prieteni și parteneri”, indiferent de rezultatul din turul doi.

„Singura mea rugăminte este să înțelegem că votul colegilor noștri, membrii USR PLUS, este dedicat schimbării în bine, principiilor pe care le-am asumat și dorinței de a munci mai mult și mai eficient. Cred că se poate mai bine și mai mult, iar noi suntem aici ca să ne ținem de cuvânt față de voi toți, cei cărora vă cerem votul în aceste alegeri. În ceea ce mă privește, consider că partidul are nevoie de doi ani de construcție intensă, la sfârșitul cărora să avem șanse reale la președinția României și la o majoritate care să poată schimba și reforma România”, a mai relatat Cioloș.

Dacian Cioloș a câștigat primul tur al alegerilor pentru șefia USR PLUS, la câteva procente distanță de Dan Barna, principalul său contracandidat. Dacian Cioloș a obținut 46%, Dan Barna 43,9% iar Irinel Darău 10%.

Alegerile din USR PLUS au debutat miercuri, 15 septembrie, însă votul a fost suspendat timp de o zi după ce au existat mai multe probleme cu sistemul online. Mai mulți membri care nu ar fi avut drept de vot ar fi primit link prin care puteau să-și exprime votul. Procesul s-a realuat o zi mai târziu, însă suspiciunile au continuat.

Potrivit liderului deputaţilor USR PLUS, Ionuţ Moşteanu, azi va avea loc o ședință de Birou Național, de la ora 16.00, în care se va discuta despre organizarea turului doi al alegerilor. Conform calendarului inițial, al alegerilor USR PLUS, turul doi ar fi trebuit să înceapă joi, 23 septembrie și să se încheie pe 30 septembrie.

Noul președinte al USR PLUS va fi validat ulterior la congresul USR PLUS care are loc în weekendul 2-3 octombrie, la Romexpo. În cadrul aceluiași eveniment, delegați ai filialelor din toată țara vor alege șo membrii Biroului Național al USR PLUS care asigură conducerea executivă a partidului alături de președinte.

Ads