USR cheamă PNL la guvernare după ce Klaus Iohannis l-a nominalizat pe Dacian Cioloș pentru funcția de premier: „Cea mai bună soluție pentru România”

USR a reacționat luni, 11 octombrie, după ce președintele Klaus Iohannis a anunțat că a decis să-l nominalizeze pe Dacian Cioloș pentru funcția de premier, ca urmare a consultărilor cu partidele politice.

USR a precizat că este pregătit să „asume responsabilitatea guvernării și să inițieze imediat negocieri cu PNL și UDMR pentru un guvern care să scoată România din criză”.

Formațiunea condusă de Dacian Cioloș a subliniat că cea mai bună soluție pentru România rămâne un guvern USR-PNL-UDMR.

„În această seară are loc o ședință de Birou Național pentru stabilirea echipei de negocieri și a mandatului de a forma cât mai rapid un guvern cu puteri depline, care să gestioneze pandemia, explozia prețurilor la energie și reformele din PNRR.

USR susține în continuare că cea mai bună soluție pentru România astăzi este un guvern USR-PNL-UDMR cu un nou prim-ministru și cu un program de guvernare, care să fie respectat de partenerii de coaliție”, a conchis USR.

Președintele Klaus Iohannis a anunțat luni, 11 octombrie, la finalul consultărilor cu partidele politice, că a decis să-l nominalizeze pe Dacian Cioloș pentru funcția de premier.

„Am avut astăzi consultări cu partidele parlamentare după ce guvernul a fost demis prin moțiune. În toate discuțiile am reiterat importanța unor chestiuni care trebuie rezolvate indiferent cine guvernează. E extrem de important de gestionat situația pandemică, creșterea prețurilor la energie și să se ia măsuri ca celelalte prețuri să nu crească la un nivel insuportabil pentru populație. E foarte important să beneficiem de sumele mari din PNRR și să nu dăm cu piciorul la această oporturnitate.

Am reiterat importanța pregătirilor pentru iarnă și am subliniat că acestea sunt chestiunile cu adevărat importante pentru români și nu certurile politice între diferiți actori. Formațiunile au venit cu diferite abordări și propuneri. Din toate acestea eu am reținut una pe care o voi și pune în practică, și anume am decis să desemnez pentru poziția de candidat la funcția de prim-ministru pe Dacian Cioloș”, a declarat luni seară, Klaus Iohannis.

Ads