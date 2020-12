USR PLUS anunta ca europarlamentarii sai vor pune pe agenda institutiilor europene situatia din Republica Moldova

"Alianta USR PLUS considera ca tentativa disperata a socialistilor moldoveni de conservare a controlului asupra Republicii Moldova nu are sorti de izbanda, vointa cetatenilor moldoveni exprimata prin vot va fi respectata si aparata. (...) Ne vom asigura ca si Parlamentul European va avea o reactie rapida si solida la aceasta incercare de a pune o noua piedica parcursului european al Republicii Moldova. Atat Dacian Ciolos, presedintele grupului Renew Europe, Dragos Tudorache - raportorul Parlamentului European pentru Republica Moldova, cat si restul europarlamentarilor USR PLUS vor pune acest subiect pe agenda institutiilor europene", se arata intr-un comunicat de presa postat pe site-ul USR.Sursa citata aminteste ca, in cursul zilei de joi, "cu incalcarea" procedurilor Legislativului moldovean si a Constitutiei Republicii Moldova, "parlamentarii socialisti si cei controlati de Ilan Sor au votat mai multe legi controversate", precum aprobarea politicii fiscale care "include multe portite pentru coruptie si cresteri de taxe pentru cetateni", excluderea presedintelui Maia Sandu din procesul decizional privind Serviciului de Informatii si Securitate al Republicii Moldova, acesta urmand a fi controlat doar prin Parlament."De asemenea, au mai fost adoptate o serie de reglementari cu privire la statutul si folosirea limbii ruse in Republica Moldova, cu privire la bugetul de stat pe anul 2021, a fost modificata legea antipropaganda astfel incat buletinele TV de stiri propagandistice rusesti sa poata fi din nou receptionate in Republica Moldova si s-au acordat puteri sporite regiunii autonome gagauze (denumita UTA Gagauza).Ca peste tot in Europa de Est, marionetele Moscovei sunt disperate, insa nu au invatat nimic din esecurile recente. Vremea lor a trecut, folosirea unor metode de punere a cetatenilor in fata faptului implinit nu face decat sa aminteasca de evenimente din Romania cand adoptarea unor reglementari impotriva vointei cetatenilor in stilul 'noaptea ca hotii' nu a avut rezultate. Nu va avea nici in Republica Moldova rezultatul asteptat de ei", transmite Alianta USR PLUS.Potrivit comunicatului, cetatenii Republicii Moldova au reactionat deja joi printr-un protest spontan fata de cele intamplate si a fost anuntata o alta mare manifestatie pentru duminica, in Piata Marii Adunari Nationale, iar parlamentarii fortelor pro-europene au contestat legile respective la Curtea Constitutionala.