Daciana Sârbu, primele dezvăluiri după ce a apărut cu noul partener: „Nu totul trebuie să aibă sens pentru toată lumea”

Autor: Andrada Dumitrescu
Miercuri, 10 Septembrie 2025, ora 17:15
1186 citiri
Daciana Sârbu, primele dezvăluiri după ce a apărut cu noul partener: „Nu totul trebuie să aibă sens pentru toată lumea”
Daciana Sârbu deține o cofetărie cunoscută în Capitală FOTO: Instagram/ Daciana Sârbu

Daciana Sârbu a făcut primul pas public după ce și-a prezentat noul partener. Fosta soție a lui Victor Ponta a postat pe rețelele sociale un mesaj sugestiv, care transmite că este fericită și că nu simte nevoia să își justifice alegerile în fața nimănui. În urmă cu câteva zile, ea a apărut alături de actualul iubit la un eveniment, unde a fost prezentă și fiica sa, Irina, rezultată din căsnicia cu politicianul.

După divorț, Daciana Sârbu pare să fi regăsit echilibrul și fericirea. Deși a fost mereu discretă, recent, vedeta a ales să dezvăluie faptul că nu mai este singură, publicând imagini de la eveniment în care apare alături de partenerul ei. Într-o fotografie, cei doi stau cu spatele spre cameră, el ținând-o în brațe.

Pe Instagram, vedeta a lăsat un mesaj clar pentru cei care urmăresc viața sa:

„Nu totul trebuie să aibă sens pentru toată lumea. Fericirea nu este întotdeauna logică. Dacă te face fericit și nu rănește pe nimeni, nu-ți mai face griji să-ți justifici acțiunile în fața celorlalți”, a scris Daciana Sârbu.

Daciana și Victor Ponta au format unul dintre cele mai longevive cupluri din showbiz, căsătorindu-se religios în 2006, după patru ani de relație, la Biserica Grădina Icoanei din București. În aceeași perioadă a fost botezată și fiica lor, Irina Octavia. Ulterior, familia a adoptat o fetiță, Maria. Victor Ponta are și un fiu dintr-o relație anterioară.

Cuplul s-a despărțit oficial la începutul anului 2025, după aproape 20 de ani împreună. Politicianul a fost văzut ulterior cu noua sa parteneră, Cristina Petrovici, cunoscută în lumea golfului.

Recent, Daciana Sârbu a vorbit despre lecția pe care a învățat-o de la tatăl său și pe care vrea să o transmită și fiicelor sale:

„Așa ca o altă lecție, am învățat de la tatăl meu să mă bazez întotdeauna pe mine. Cu siguranță mi-a folosit și o să le folosească și fetelor, dar uneori este destul de obositor să alergi în continuu și să ai sentimentul că orice s-ar întâmpla tu ești bine și te bazezi doar pe tine și nu ceri ajutorul”, a declarat fosta soție a lui Victor Ponta, conform Cancan.

Daciana Sârbu, într-o nouă relație după divorțul de Victor Ponta FOTO
Daciana Sârbu, într-o nouă relație după divorțul de Victor Ponta FOTO
La câteva luni după ce și-au confirmat divorțul, Daciana Sârbu și Victor Ponta au încheiat oficial un mariaj ce a durat aproape două decenii. Fostul cuplu, unul dintre cele mai cunoscute...
Andreea Antonescu pleacă din România cu fiicele ei. Sienna începe școala în SUA: „Sunt capabilă să renunț la absolut orice pentru viitorul lor”
Andreea Antonescu pleacă din România cu fiicele ei. Sienna începe școala în SUA: „Sunt capabilă să renunț la absolut orice pentru viitorul lor”
Andreea Antonescu, la 43 de ani, traversează o nouă etapă în viața personală și profesională. Artista a decis să se mute temporar în Statele Unite, pentru a fi alături de fiicele sale....
#Daciana Sarbu, #Daciana Sarbu Victor Ponta, #stiri vedete , #stiri vedete
Parteneri Ziare.Com
Adevarul.ro
Dronele rusesti din Polonia, mesajul lui Putin pentru Nawrocki. Valentin Naumescu: "A primit o avertizare ruseasca?"
Digi24.ro
Ce a strigat Sosoaca dupa discursul Maiei Sandu din plenul Parlamentului European. Reactia eurodeputatilor
DigiSport.ro
Primul semn ca Lucescu va parasi echipa nationala. Decizia lui Burleanu + Gica Hagi!

Ep. 125 - Pe ce a dat Ciolacu banii din Fondul de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Daciana Sârbu, primele dezvăluiri după ce a apărut cu noul partener: „Nu totul trebuie să aibă sens pentru toată lumea”
  2. Andreea Antonescu pleacă din România cu fiicele ei. Sienna începe școala în SUA: „Sunt capabilă să renunț la absolut orice pentru viitorul lor”
  3. Filmul „Jaful Secolului” reprezintă România la Oscar 2026: comedie cu subiecte sensibile
  4. Ben Affleck şi Matt Damon revin pe marile ecrane în 2026 în filmul „The Rip”
  5. Desertul numărul 1 care te ajută să mergi la toaletă dimineața, potrivit unui dietetician. Cum se prepară
  6. Anca Țurcașiu, fotografii spectaculoase din vacanță. Vedeta dezvăluie cum vrea să-și trăiască viața: „Voi face tot ce-mi stă în putere”
  7. Maia Morgenstern, reacție fermă în urma criticilor primite de fiica sa, după ce a devenit mamă: „Nu v-a cerut-o nimeni!”
  8. Ce băutură consumă Vera Wang ca să arate ca la 30 de ani. Designerul uimește cu silueta ei la 76 de ani
  9. Rapperul D4vd implicat într-un caz macabru: un cadavru a fost găsit în Tesla sa
  10. Lidia Buble, lovită în plină stradă. Artista a povestit tot ce s-a întâmplat: „Am luat bătaie cu mătura la prima oră”