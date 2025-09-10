Daciana Sârbu, primele dezvăluiri după ce a apărut cu noul partener: „Nu totul trebuie să aibă sens pentru toată lumea”

Daciana Sârbu a făcut primul pas public după ce și-a prezentat noul partener. Fosta soție a lui Victor Ponta a postat pe rețelele sociale un mesaj sugestiv, care transmite că este fericită și că nu simte nevoia să își justifice alegerile în fața nimănui. În urmă cu câteva zile, ea a apărut alături de actualul iubit la un eveniment, unde a fost prezentă și fiica sa, Irina, rezultată din căsnicia cu politicianul.

După divorț, Daciana Sârbu pare să fi regăsit echilibrul și fericirea. Deși a fost mereu discretă, recent, vedeta a ales să dezvăluie faptul că nu mai este singură, publicând imagini de la eveniment în care apare alături de partenerul ei. Într-o fotografie, cei doi stau cu spatele spre cameră, el ținând-o în brațe.

Pe Instagram, vedeta a lăsat un mesaj clar pentru cei care urmăresc viața sa:

„Nu totul trebuie să aibă sens pentru toată lumea. Fericirea nu este întotdeauna logică. Dacă te face fericit și nu rănește pe nimeni, nu-ți mai face griji să-ți justifici acțiunile în fața celorlalți”, a scris Daciana Sârbu.

Daciana și Victor Ponta au format unul dintre cele mai longevive cupluri din showbiz, căsătorindu-se religios în 2006, după patru ani de relație, la Biserica Grădina Icoanei din București. În aceeași perioadă a fost botezată și fiica lor, Irina Octavia. Ulterior, familia a adoptat o fetiță, Maria. Victor Ponta are și un fiu dintr-o relație anterioară.

Cuplul s-a despărțit oficial la începutul anului 2025, după aproape 20 de ani împreună. Politicianul a fost văzut ulterior cu noua sa parteneră, Cristina Petrovici, cunoscută în lumea golfului.

Recent, Daciana Sârbu a vorbit despre lecția pe care a învățat-o de la tatăl său și pe care vrea să o transmită și fiicelor sale:

„Așa ca o altă lecție, am învățat de la tatăl meu să mă bazez întotdeauna pe mine. Cu siguranță mi-a folosit și o să le folosească și fetelor, dar uneori este destul de obositor să alergi în continuu și să ai sentimentul că orice s-ar întâmpla tu ești bine și te bazezi doar pe tine și nu ceri ajutorul”, a declarat fosta soție a lui Victor Ponta, conform Cancan.

