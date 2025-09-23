Daciana Sârbu explică ce reguli urmează fiicele ei și cum colaborează cu Victor Ponta după divorț

Autor: Andrada Dumitrescu
Marti, 23 Septembrie 2025, ora 12:21
Daciana Sârbu deține o cofetărie cunoscută în Capitală FOTO: Instagram/ Daciana Sârbu

Daciana Sârbu și Victor Ponta au încheiat discret la începutul acestui an o căsnicie de 19 ani, păstrând o relație matură și respectuoasă pentru binele fiicelor lor, Maria și Irina. Chiar și după divorț, programul fetelor cu tatăl lor nu s-a schimbat, părinții menținând o colaborare armonioasă și responsabilă.

Recent, Daciana Sârbu a discutat despre adicția tinerilor la telefoane și tablete și despre măsurile pe care le aplică pentru a-și proteja fiicele. Rezultatele unui sondaj CURS, realizat între 23 iunie și 4 iulie 2025, arată că utilizarea excesivă a ecranelor este percepută ca fiind mai periculoasă decât dependența de droguri. Despre fiica cea mare, Irina, Daciana a explicat:

„Pe Irina nu o monitorizez cât timp stă pe telefon. E mare și ea este în echilibru cu școala, cu pasiunile, a făcut și pictură mult timp, nu avea timp să petreacă prea mult pe telefon. De altfel, i-am luat târziu telefon la 10 ani, un an de zile nici nu l-a folosit. Abia pe la 11 ani a început să se împrietenească cu el. Da, putem vorbi de o adicție în cazul ei, pentru că îl are tot timpul la ea.”, a spus Daciana pentru Click!

Ce reguli aplică pentru fiica cea mică

În schimb, pentru Maria, Daciana aplică reguli stricte:

„Asta e problema. Ea are setat timp de stat pe tabletă la o oră pe zi. De obicei, ajungem să negociem, o mai lungește cu 5-10 minute pe zi. Nu are telefon deși ea a împlinit 10 ani. Am considerat că nu e pregătită. Probabil că o să mai împingem acest moment până pe la 14 ani.”

Cât despre relația cu Victor Ponta după separare, Daciana a subliniat că fetele nu au fost afectate de divorț, datorită modului calm și echilibrat în care s-a produs despărțirea:

„Totul a început de la faptul că am reușit noi doi să rămânem într-un parteneriat pentru binele lor și al nostru. Nu cred că e eficient să porți discuții, războaie pentru situații în care nu mai are sens oricum. Și atunci le-am transmis această stare de echilibru și de bine și lor, chiar și fără să le explicăm. Eu le-am spus fetelor întotdeauna adevărul și continui s-o fac în orice situație. Asta e baza relației noastre, pe lângă iubire. E important ca ele să știe că și faci ceea ce spui și că spui adevărul, nu-i manipulezi sau nu-i minți. Nu s-a stabilit un program de vizitare al fetelor, e o dinamică în funcție de nevoile fiecăruia. Nu avem stabilit. Nu s-au schimbat lucrurile din perspectiva asta deloc.”

