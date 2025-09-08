Daciana Sârbu, într-o nouă relație după divorțul de Victor Ponta FOTO

La câteva luni după ce și-au confirmat divorțul, Daciana Sârbu și Victor Ponta au încheiat oficial un mariaj ce a durat aproape două decenii. Fostul cuplu, unul dintre cele mai cunoscute din politica românească, are împreună două fiice: Irina și Maria, cea din urmă fiind adoptată în 2020. În plus, Victor Ponta mai are un băiat, Andrei, rezultat din prima sa căsătorie cu Roxana Ponta.

Separarea nu a lăsat-o pe Daciana singură pentru mult timp. Antreprenoarea și-a refăcut viața și a lăsat să se înțeleagă pe rețelele sociale că trăiește o nouă poveste de iubire. Recent, ea a publicat fotografii de la un eveniment, unde a apărut alături de partenerul ei. Îmbrăcată într-o rochie lungă, neagră, elegantă, fosta europarlamentară a strălucit la brațul bărbatului care a atras atenția prin ținuta sobră și prin tatuajele vizibile. Deși chipul lui nu a fost dezvăluit, apropierea dintre cei doi transmite clar că relația este una serioasă.

Gestul de a se afișa public alături de noul iubit marchează un nou început pentru Daciana Sârbu, care a ales să își asume deschis schimbările din viața personală.

Detalii despre divorțul de Victor Ponta

Timp de 19 ani, Daciana și Victor Ponta au construit împreună o familie, iar despărțirea lor a devenit publică în primăvara lui 2025, după ce presa observase în repetate rânduri că apăreau separat la diverse ocazii.

Invitată în podcastul Shero realizat de Alessandra Stoicescu, Daciana a vorbit deschis despre modul în care a privit finalul mariajului:

„Tu cu tine trebuie să treci peste, să nu consideri că e un eșec și să vezi că au fost ani foarte frumoși și că a fost o etapă care s-a încheiat și că nu e eșecul vieții tale că nu ai dus la bun sfârșit. Și nu e o cruce de dus. Până la urmă, sunt etape și profesionale, și personale, toată viața te duci pe tine și atât. Și ar fi preferabil să fii bine cât poți, iar atunci când nu ești bine într-un context, într-o relație, într-o căsnicie, să faci ceva să oprești, pentru că acel ‘nu mi-e bine’ la un moment dat se vede din toate punctele de vedere și sunt situații în care ajungi să te și îmbolnăvești. (…) Da, e această presiune, care de fapt, real, când ești tu cu tine nu contează. Poți să te reinventezi și s-o iei de la capăt la orice vârstă și oricum. Sunt pregătită să fiu fericită, să iubesc și să fiu bine.”

În aceeași discuție, ea a explicat că divorțul nu a fost cauzat de evenimente dramatice, ci mai degrabă de o decizie matură și asumată.

„Am gestionat (divorțul, n.r.) cu un an înainte, cumva, și faptul că după un an a fost și public… am așteptat să treacă valul știrii și cam atât. A fost mult mai ușor că în toată perioada asta nu s-a aflat și nu s-a aflat pentru că noi am fost în acest echilibru și ne-am sfătuit și ne-am coordonat. De obicei, se află când unul dintre parteneri se plânge sau face ceva. În cazul nostru, nu s-a întâmplat asta și atunci faptul că a apărut știrea după un an era doar o știre.”

