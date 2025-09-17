Daciana Sârbu vorbește pentru prima dată deschis despre relația cu noul ei partener, Alex: „Nu mă ascund”

Autor: Andrada Dumitrescu
Miercuri, 17 Septembrie 2025, ora 14:11
676 citiri
Daciana Sârbu deține o cofetărie cunoscută în Capitală FOTO: Instagram/ Daciana Sârbu

Daciana Sârbu, în vârstă de 48 de ani, radiază după ce și-a refăcut viața sentimentală alături de un nou partener. Fosta soție a lui Victor Ponta a vorbit în premieră pentru Click! despre relația ei actuală și despre un eventual mariaj viitor. După un divorț ținut în secret luni bune, atât ea, cât și Victor Ponta și-au refăcut destul de repede viețile amoroase.

Recent, Daciana a surprins pe toată lumea cu o fotografie de la o nuntă la care a participat însoțită de un tânăr înalt și prezentabil, noul ei iubit. La evenimentul de lansare al Asociației „Eu te-am făcut eu te iubesc”, fosta soție a lui Victor Ponta a oferit detalii despre partenerul ei, dar și despre cum se simte acum.

Când a fost întrebată despre reacția publicului față de relația ei, Daciana a explicat: „A fost destul de surprinzătoare reacția, nu mă gândeam că trezește atât interes, mai ales că eu, de obicei, nu împărtășesc lucruri din intimitatea mea. Nu mă ascund, am făcut-o foarte firesc cum fac, de altfel, toate lucrurile pe care le expun în viața mea și pe social media. Nu mă ascund, nu mint, sunt bine, liniștită, dar liniștea mi-a oferit-o tot procesul acesta în care am lucrat cu mine.”

Despre starea sa actuală, Daciana a mărturisit că și-a regăsit echilibrul:

„Mă simt în echilibru cu mine și cred că nu aveam cum să ating acest echilibru dacă nu treceam prin niște lucruri care să mă forțeze să mă schimb, să mă preocup de ceea ce simt și ceea ce-mi doresc.”

În privința unui viitor mariaj, fosta europarlamentară a fost rezervată: „Nu știu! Asta doar viața va decide!”

Daciana Sârbu s-a afișat cu noul partener

Weekendul trecut, Daciana a postat pe rețelele de socializare fotografii de la aceeași nuntă, unde a apărut alături de Alex Ghionea, tânărul înalt și prezentabil care pare să îi fi cucerit inima. Acesta lucrează în domeniul Horeca, ceea ce explică apropierea lor, având în vedere că Daciana deține un lanț de cofetării. Îmbrăcată într-o rochie neagră lungă, cu bucle blonde pe umeri, fosta europarlamentară părea fericită și relaxată în brațele partenerului său. La sfârșitul lunii august, cei doi au petrecut împreună și o vacanță în Grecia, așa cum au arătat imaginile postate de Daciana.

Daciana Sârbu și Victor Ponta au fost căsătoriți timp de 19 ani și au crescut împreună trei copii: Irina, fiica lor biologică, Andrei, fiul lui Victor dintr-o relație anterioară, și Maria, fetița adoptată. Divorțul lor a fost confirmat oficial în primăvara lui 2025, după o perioadă în care au fost văzuți la evenimente publice separat.

Despre modul în care au gestionat despărțirea, Daciana a explicat pe rețelele sociale: „Am gestionat (divorțul, n.r.) cu un an înainte, cumva, și faptul că după un an a fost și public… am așteptat să treacă valul știrii și cam atât. A fost mult mai ușor că în toată perioada asta nu s-a aflat și nu s-a aflat pentru că noi am fost în acest echilibru și ne-am sfătuit și ne-am coordonat. De obicei, se află când unul dintre parteneri se plânge sau face ceva. În cazul nostru, nu s-a întâmplat asta și atunci faptul că a apărut știrea după un an era doar o știre.”

Se lauda si ea...
