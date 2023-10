Asaltul asupra aeroportului din Daghestan. Israelul cere Rusiei să-i protejeze cetăţenii VIDEO

Israelul a cerut duminică Rusiei "să-i protejeze pe toţi cetăţenii israelieni şi pe toţi evreii" după ce zeci de oameni au pătruns pe aeroportul din capitala republicii Daghestan după ce s-a anunţat că un avion venind de la Tel Aviv urmează să aterizeze, relatează AFP.

"Israelul aşteaptă de la autorităţile ruse să protejeze toţi cetăţenii israelieni şi toţi evrei şi să acţioneze de manieră decisivă împotriva celor care incită la tensiuni şi la violenţe împotriva evreilor şi a israelienilor", a precizat biroul premierului Benjamin Netanyahu într-un comunicat.

Acesta a subliniat că Israel "vede ca pe un lucru grav tentativele de a ataca cetăţeni israelieni şi evrei în lume".

🚨 Russia: Pro-Hamas mob organized by the FSB has surrounded a police car with Jewish person inside (or so the mob is convinced), at the airport in Makhachkala. pic.twitter.com/iVr9E8ylmb