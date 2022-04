Clipe teribile pentru ucraineanca Dayana Yastremska. "Primul gând a fost să mă sinucid"

Ucraineanca Dayana Yastremska a trecut prin momente difile după înfrângerea din Billie Jean King Cup.

Supărată din cauza războiului și a meciului pierdut, tenismena a dezvăluit că a fost aproape de sinucidere.

Partida cu Alison Risk din Billie Jean King Cup, 7-6,7-5 pentru americancă, a fost una importantă pentru tenismena din Ucraina care a luptat din toate puterile să câștige meciul și să le facă o bucurie oamenilor din țara natală.

Imediat după ce Vladimir Putin a invadat Ucraina, Dayana Yastramska a venit în România împreună cu sora sa.

"Primul meu gând după înfrângere a fost să mă sinucid. La astfel de turnee, fiecare meci este important, sunt mereu multe emoții. Mai ales acum, când se întâmplă asta în Ucraina, ai o motivație în plus de a câștiga, de a câștiga pentru Ucraina.

Este foarte greu pentru că joci împotriva americanilor, toată lumea este foarte tensionată, pui o presiune suplimentară pe tine. Nici nu-mi amintesc care a fost scorul în tie-break-ul din primul set. Fiecare punct pe care l-am jucat a fost important.

Nici măcar nu știu cum să-mi exprim sentimentele în cuvinte. Dacă joc cu grijă când am șanse de a câștiga, atunci pun presiune pe mine și încep să pierd. Probabil că mi-ar lua o zi întreagă să explic ce s-a întâmplat în acest meci.

Una peste alta, cred că a fost o luptă interesantă. Am facut tot ce am putut. Este trist că am pierdut, dar mi-a plăcut să joc aici", a declarat Dayana Yastremska, la finalul meciului cu Alison Riske in Billie Jean King Cup.