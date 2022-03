Momente emoționante cu Daiana Yastremska la Lyon. Ucraineanca s-a calificat în semifinale și a dedicat victoria țării natale VIDEO

Jucătoarea ucraineană Daiana Yastremska, locul 140 WTA, beneficiară a unui wild card, s-a calificat, vineri, în semifinalele turneului de categorie WTA 250 de la Lyon.

Ea a trecut în sferturi de favorita 5, italianca Jasmine Paolini, numărul 48 mondial, scor 6-4, 7-6 (3), într-o oră şi 41 de minute.

La finalul confruntării, ca de obicei, Yastremska şi-a pus pe umeri drapelui Ucrainei.

Soaring to the semifinals 💙💛

🇺🇦 @D_Yastremska notches her first win over Paolini.#O6SML22 pic.twitter.com/L6kTV29H5l