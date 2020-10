Conflictul de munca de la fabrica Mercedes din Cugir. Sindicatul vrea ca un reprezentant Daimler din Germania sa medieze negocierile

Cei peste 1.000 de muncitori care lucreaza la fabrica nemtilor de la Cugir au mai multe revendicari care tin de majorari salariale, crearea unor conditii optime de desfasurare a muncii, crearea unei stari de echilibru si multumire in ceea ce priveste locul de munca, nivelul de salarizare, durata timpului si organizarea programului de lucru, sistemul de informare intre parti, regimul delegatiilor, raspunderea disciplinara etc. Sindicalistii au solicitat o majorare salariala de 27%, iar administratia societatii a oferit doar 3,5%. Oamenii primesc ceva mai mult decat salariul minim pe economie plus bonuri de masa. Muncitorii de la fabrica Mercedes din Cugir nu renunta la revendicari si au solicitat prezenta la negocierile viitoare si a unui reprezentant al Daimler din Germania.Chiar daca instanta a constatat ca aceste revendicari permit, potrivit legislatiei, declansarea unei greve de avertisment, in final, a respins protestul din cauza unor probleme tehnice. Unul dintre motive a fost faptul ca pe tabelul cu semnaturi prezentat de sindicat numele sustinatorilor grevei de avertisment era sters."Instanta apreciaza insa ca in speta nu s-a facut dovada ceruta a fi indeplinita de prevederile art. 183 al. 1, respectiv acordul scris a cel putin jumatate din numarul membrilor sindicatului cata vreme tabelele comunicate reclamantei nu contin numele si prenumele autorilor semnaturilor. (...) In aceasta situatie, este evident ca nu se poate aprecia ca fiind indeplinita conditia impusa de textul de lege sus mentionat cata vreme respectivele tabele nu permit efectuarea de verificari sub aspectul calitatii semnatarilor, de angajati ai reclamantei si membri de sindicat, motiv pentru care, sub acest aspect cererea reclamantei se priveste a fi intemeiata, urmand a fi admisa, cu consecinta constatarii nelegalitatii declansarii grevei de avertisment", se precizeaza in motivarea instantei de judecata.Magistratul a considerat ca un alt motiv de nelegalitate a grevei l-a constituit nerespectarea prevederilor legale potrivit carora greva nu poate fi declarata decat dupa epuizarea posibilitatilor de solutionare a conflictului colectiv de munca. In ultima zi de negocieri s-a decis formarea unei comisii din sase persoane (cate trei de fiecare parte) care sa prezinte comisiilor de negociere a CCM din STC o propunere comuna. "In conditiile in care din cuprinsul procesului verbal rezulta cu puterea evidentei ca posibilitatile de solutionare a conflictului colectiv de munca nu erau epuizate si ca partile intentionau sa continue negocierile, instanta apreciaza ca hotararea luata de parat la data de 23.09.2020 constituie un alt motiv de constatare a nelegalitatii declansarii grevei de avertisment", se sustine in hotararea Tribunalului Alba.Reprezentantii sindicatului au solicitat reluarea negocierilor cu conducerea societatii, insa doleanta acestora a fost amanata pana la pronuntarea unei sentinte definitive in proces "Procesul a avut loc in data de 28 septembrie la ora 14:00. Pe noi ne-au anuntat telefonic, pe telefonul fix al sindicatului (din Brasov) la ora 11:30. La ora 11:49 ne-au trimis pe e-mail documentele (aproximativ 400 pagini) depuse vineri la tribunal, de conducerea STC. In 131 de minute ar fi trebuit sa citim, sa ne facem un punct de vedere asupra acuzatiilor continute in cele aproximativ 400 de pagini, sa raspundem la toate aceste acuzatii (in scris) si tot in acest timp, sa ajungem si la Tribunalul Alba. In fapt, prin ceea ce a facut, noi consideram ca Tribunalul Alba ne-a luat dreptul la aparare! Dorim sa continuam negocierile si, in cazul in care nu vom ajunge la o intelegere, vom relua procedura de declarare a conflictului de munca. In acest caz, dialogul social a fost intrerupt in mod brutal, prin actiunea introdusa de conducerea STC la Tribunalul Alba", a precizat liderul sindical ICA - STC, Calin Giurgiu.Reprezentantii sindicalistilor au solicitat la Federatia IndustriAll Global (federatie la care sunt afiliate toate sindicatele din Daimler din intreaga lume) sa intervina la conducerea Daimler din Germania pentru reluarea negocierilor inainte de primirea hotararii definitive. "Am solicitat ca un reprezentant al IndustriAll Global si un reprezentant al HR din Daimler Germania, sa medieze urmatoarele sedinte de negocieri colective. In cazul in care refuzul conducerii STC de continuare a negocierilor se va mentine, dupa ce vom primi hotararea definitiva a Tribunalului Alba, vom relua, conform legii, procedura de la deschiderea conflictului de munca si vom merge pana la greva generala pe termen nelimitat", au mai precizat reprezentantii sindicatului.Star Transmission SRL Cugir s-a infiintat in 2001, cand s-au pus bazele joint-venture-ului romano-german, intre Uzina Mecanica din localitate si Daimler AG. In noua afacere, germanii au intrat cu 58% din capital, iar Uzina Mecanica din Cugir cu 42%. In 18 august 2016, Star Transmission a inaugurat o noua unitate de productie in Cugir, pentru productia de conducte de inalta presiune pentru motoarele pe benzina Mercedes Benz . Noua hala de la Cugir dispune de o suprafata de 4000 metri patrati, iar investitia totala s-a ridicat la 13 milioane de euro. Compania Star Transmission este furnizor unic al acestor componente. Star Transission a avut in 2019 o cifra de afaceri de 352,2 milioane lei, o pierdere a profitului de 17,8 milioane lei - cu 24 milioane lei mai mica decat in 2018, si 1.209 angajati.