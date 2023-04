Videoclip controversat cu Dalai Lama care sărută un băiat pe buze: ”Poți să-mi sugi limba?” VIDEO

Dalai Lama, liderul spiritual tibetan, şi-a cerut scuze luni unui băieţel pentru că i-a spus, în urmă cu câteva săptămâni, în timpul unei audienţe, să-i "sugă limba", înregistrarea video cu acest moment devenind virală pe reţelele sociale şi stârnind controverse, relatează AFP.

"Sanctitatea Sa doreşte să îşi ceară scuze băiatului şi familiei sale, precum şi numeroşilor săi prieteni din întreaga lume, pentru orice durere pe care cuvintele sale ar fi putut să o provoace", se arată într-un comunicat postat pe contul său oficial de Twitter.

"Sanctitatea Sa tachinează adesea oamenii pe care îi întâlneşte într-un mod inocent şi jucăuş, chiar şi în public şi în faţa camerelor de luat vederi. El regretă acest incident", transmite Dalai Lama.

ntr-o înregistrare video a incidentului care a devenit virală, Dalai Lama, în vârstă de 87 de ani, scoate limba la copilul evident nedumerit, imediat după ce îl întrebase: "Poţi să-mi sugi limba?". Momentul a stârnit râsetele celor prezenţi.

Videoclipul a fost filmat la 28 februarie, în timpul unei audienţe a lui Dalai Lama în McLeod Ganj, o suburbie a oraşului Dharamsala din nordul Indiei, unde Dalai Lama trăieşte în exil din 1959, după eşecul revoltei tibetane împotriva dominaţiei chineze.

Unii utilizatori de internet au descris atitudinea sa ca fiind "dezgustătoare" şi "absolut nesănătoasă".

În videoclipul care a circulat online, băiatul îl întreabă pe Dalai Lama dacă îl poate îmbrăţişa. Liderul îi face semn spre obraz, spunând "mai întâi aici", iar băiatul îl sărută pe obraz şi îl îmbrăţişează. Apoi, în timp ce îl ţine de mână pe băiat, Dalai Lama face un gest către buze şi spune: "Cred că şi aici" şi îl sărută pe băiat pe buze. Liderul tibetan îşi atinge apoi fruntea de cea a băiatului, apoi scoate limba, spunând: "Şi suge-mi limba". În timp ce unii oameni râd, băiatul scoate limba înainte de a o retrage puţin, la fel ca Dalai Lama. Apoi au loc mai multe îmbrăţişări, în timp ce liderul spiritual îi vorbeşte băiatului, spunându-i să ia aminte la "fiinţele umane bune care creează pace şi fericire".

Scoaterea limbii poate fi o formă de salut în Tibet, precizează BBC.

So the Dalai Lama is kissing an Indian boy at a Buddhist event and even tries to touch his tongue.

He actually says "suck my tongue"

Now why would he do that?

🤔 pic.twitter.com/4GJMJZtRCj