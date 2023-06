Actorii din Dallas, reuniune după 45 de ani: cum arată acum Bobby, Sue Ellen sau Ray

Opt actori din celebrul serial de Dallas s-au reunit la Palm Springs (California) pentru a celebra 45 de ani de la apariția acestui fenomen de televiziune.

Patrick Duffy (Bobby), Linda Gray (Sue Ellen), Audrey Landers (Afton Cooper), Charlene Tilton (Lucy Ewing), Steve Kanaly (Ray), Joan Van Ark (Valene Ewing), Sheree J. Wilson (April Stevens Ewing) și Cathy Podewell (Cally Harper Ewing) au fost starurile din Dallas care au fost prezente la reunire. E așteptată și Victoria Principal, celebra Pamela din Dallas.

„Deoarece show-ul a durat atâția ani, publicul a ajuns să cunoască personajele atât de sincer și le-a păsat cu adevărat de ele, iar personajele au trecut prin atât de multe”, a declarat Linda Gray (Sue Ellen). "Și cred că fanilor le-a plăcut foarte mult să se relaționeze cu poveștile care erau mai mari decât viața. Cred că de aceea Dallas a fost atât de influent", a spus ea.

Dallas a rulat timp de 14 sezoane, din 1978 până în 1991, câștigând patru Emmy pe parcurs. Spectacolul a urmărit bogata familie Ewing, prinsă între afaceri cu petrol și drame personale.

Linda Gray a amintit și de celebrul Larry Hagman (JR), decedat în 2012. "A fost prietenul meu vreme de 35 de ani. Un actor creativ, spumos, îndrăzneț", a declarat ea.

The Stars of 'Dallas' Reunite 45 Years After the Show's Debut — See the Photos! (Exclusive) pic.twitter.com/tbuZb8i4e4