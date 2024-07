Distribuția serialului ”Dallas”, care a ținut cu sufletul la gură milioane de români în anii 90, a pierdut încă un nume important.

Astfel, Actrița Pat Colbert, care a interpretat rolul Dora Mae în serialul ”Dallas”, a murit la vârsta de 77 de ani, după ce a suferit trei accidente vasculare cerebrale în ultimii 10 ani.

Pat Colbert a murit pe 23 iunie la domiciliul său din Compton, dar familia ei a făcut abia acum informația publică. Înmormântarea va avea loc la 20 iulie în Los Angeles.

În ultimele opt sezoane ale serialului ”Dallas”, Pat Colbert a interpretat rolul lui Dora Mae, gazda și managerul Oil Baron's Club, apărând în 67 de episoade, din 1983 până în 1991.

Larry Hagman (JR), Ken Kercheval (Cliff Barnes), Barbara Bel Geddes ("Miss Ellie" Ewing) și Marlin „Jim” Davis (Jock Ewing) sunt ceilalți actori din serialul ”Dallas” care au trecut în neființă.

„Ca singurul personaj afro-american din serial, Dora Mae nu a avut niciodată un rol principal, deoarece Dallas nu a încercat să pretindă că este altceva decât saga familiei Ewing, dar ea și-a interpretat rolul cu eleganță și inteligență”, a spus Shaun Chang pentru The Hollywood Reporter.

Pat Colbert a jucat și în alte filme, inclusiv „Leonard Part 6”, în care a fost distribuită în rolul soției lui Bill Cosby. Printre filmele sale se mai regăsesc „S.O.B.”, „Hysterical”, „Thom & Dusty Go to Mexico: The Lost Treasure” și „If Not for His Grace”, potrivit IMDB.

