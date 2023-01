Tragedie pe teren! Un fotbalist de 24 de ani a făcut infarct în timpul meciului, după o ciocnire cu un adversar

Meciul dintre Cincinnati Bengals şi Buffalo Bills, care urma să încheie cea de-a 17-a etapă a sezonului regulat din liga de fotbal american NFL, a durat doar zece minute, înainte de a fi oprit. În primul sfert, în timp ce Cincinnati conducea cu 7-3, Damar Hamlin, jucătorul de la Buffalo în vârstă de 24 de ani, a fost grav accidentat după ce s-a ciocnit cu un adversar în timpul unui placaj.

Hamlin, care joacă în NFL încă din sezonul trecut, s-a ridicat la început, înainte de a se prăbuşi brusc şi a rămas inconştient. Medicii au intervenit rapid, iar îngrijirea acordată jucătorului pe teren a durat aproape un sfert de oră, o ambulanţă intrând pe gazon. Lui Damar Hamlin i s-a aplicat masaj cardiac.

În timpul intervenţiei medicale, toţi jucătorii au rămas pe teren, unii luptând să-şi stăpânească emoţiile. Jucătorii şi membrii echipei de antrenori de la Bufallo Bills s-au strâns şi s-au rudat. După ce Hamlin a fost evacuat la un spital, „în stare critică”, potrivit NFL, cele două echipe s-au întors în vestiarele lor.

După mai multe minute s-a decis suspendarea definitivă a meciului.

Cele mai recente veşti despre jucător vin de la consilierul său de marketing, Jordon Rooney, care a postat pe Twitter: „Veşti despre Damar: semnele vitale au revenit la normal şi ei (personalul medical) l-au sedat în timp ce i-au pus un tub de respiraţie în gât. În prezent fac mai multe teste. Vă vom oferi mai multe informaţii de îndată ce le vom avea".

„Damar Hamlin a suferit un stop cardiac. El a fost resuscitat pe teren şi a fost transferat la Centrul Medical UC pentru teste şi tratament. În prezent, este sedat şi considerat în stare critică”, a anunţat şi clubul Buffalo Bills.

Bills safety Damar Hamlin remained down on the field after a scary hit.

