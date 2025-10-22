Cum i s-a schimbat viața lui Damaris Lupu după ce a câștigat marele premiu de la Românii au talent: „Momentan încă învăț”

Autor: Andrada Dumitrescu
Miercuri, 22 Octombrie 2025, ora 15:38
Damaris Lupu a câștigat Românii au talent FOTO: Instagram/ Damaris Lupu

Damaris Lupu, tânăra care a emoționat o țară întreagă prin talentul, grația și ambiția ei la „Românii au talent”, trăiește acum visul pentru care a muncit ani de zile. După ce a câștigat marele premiu al competiției, adolescenta de 14 ani s-a mutat la București, unde studiază la Circul Metropolitan și își perfecționează zilnic abilitățile artistice.

Originară din Tecuci, Damaris și-a descoperit pasiunea pentru acrobație la doar 9 ani. Inspirată de spectacolele văzute pe internet, a început să exerseze singură, în sufragerie, fără profesor, fără echipamente profesionale, doar cu dorința de a-și depăși limitele. În timp, talentul ei extraordinar, combinat cu o disciplină ieșită din comun, a transformat-o într-un fenomen național.

Ce a făcut Damaris cu premiul câștigat

După succesul de la „Românii au talent”, Damaris și-a folosit banii câștigați într-un mod care îi reflectă maturitatea: și-a cumpărat o locuință în București. Această investiție îi oferă stabilitate și libertatea de a se dedica complet antrenamentelor.

„M-am mutat în București. Mi-am luat o casă (cu premiul câștigat – n.r.) (…) m-am înscris la Circul Metropolitan și fac cursuri. Momentan încă învăț. (…) Am început să lucrez pe eșarfe și este dificil să mă ridic pe ele, pentru că nu am suficientă forță, nu știu să fac tracțiuni”, a povestit Damaris într-o emisiune TV, citată de Libertatea.

Departe de camerele de filmat, Damaris rămâne aceeași fată modestă, disciplinată și plină de energie. Succesul nu a schimbat-o, ci a motivat-o și mai mult. În prezent, locuiește împreună cu mama și fratele ei mai mic, care îi sunt cel mai mare sprijin.

În urmă cu câțiva ani, familia Lupu a trăit o perioadă dificilă. Mama și cei patru copii au plecat în Austria, în căutarea unui trai mai bun. Acolo, Damaris a urmat școala, a învățat limba germană și s-a adaptat repede, însă nu a găsit cursuri de contorsionism. După pandemia de COVID-19, familia a decis să revină în România, pentru ca Damaris să își poată urma pasiunea.

Drumul ei către succes nu a fost ușor, dar a fost presărat cu momente care au emoționat publicul și jurații deopotrivă. În finala „Românii au talent”, Mihai Bobonete i-a spus: „Ești concurentul cu cea mai spectaculoasă evoluție. Ești foarte talentată. Dacă o să votez în seara asta, te voi vota pe tine.”

Andra a completat: „Meriți toate aplauzele și toată aprecierea. Este incredibil de unde ai pornit și unde ai ajuns.”

Dragoș Bucur a remarcat: „Voi vă dați seama unde poate ajunge ea cu o pregătire profesionistă?”, iar Andi Moisescu a mărturisit: „Sunt impresionat pentru că nu pot să înțeleg de unde știe ea să facă toate mișcările astea. Cine a învățat-o, unde a văzut?”.

Ep. 146 - Rusia atac asupra României

