FCSB a luat un mijlocaș străin cu patru titluri de campion în România: ”O să mănânc iarba”

Mijlocaşul croat Damjan Djokovic a fost prezentat oficial, marţi, de clubul de fotbal FCSB, cu care a ajuns la un acord pentru a îmbrăca tricoul roş-albastru în sezonul 2023-2024.

Djokovic, în vârstă de 33 de ani, va purta numărul 88 şi se va deplasa, alături de noii săi colegi, în cantonamentul din Ţările de Jos, care va începe marţi 27 iunie.

''În primul rând, venirea la FCSB reprezintă o provocare pentru mine şi sper ca la finalul anului să ne bucurăm. Am experienţă în România, am jucat aici aproape cinci ani de zile, cred că ştiu cum să câştigi meciuri, campionate şi ce înseamnă să fii concentrat şi determinat, iar dacă eşti ce rezultate poţi obţine. Sper că o să ajut echipa cu experienţa mea să ajungă unde ar trebui după atâţia ani'', a declarat Djokovic.

''În viaţă sunt multe aspecte la care să te uiţi ca fotbalist, bineînţeles, şi la bani, dar norocul nostru ca fotbalişti este că noi câştigăm bani mulţi. După nişte ani în care să spunem că am tras de mine şi poate m-am uitat mai mult la aspectul financiar, cred că aveam nevoie de sentimentul acela când te baţi pentru ceva şi cred că am venit la locul potrivit, un loc unde de mult timp nu s-a câştigat (un titlu) şi simt că potenţialul este enorm. Anii trec, iar aceste lucruri te motivează mai mult decât banii. Când ai 20 de ani trebuie să tragi de tine pentru tine, după aceea trebuie să fii motivat sută la sută, trebuie să simţi o ambiţie şi la club, şi la colegi, şi la suporteri. Am jucat de multe ori împotriva FCSB-ului şi mereu a fost stadionul plin, un stadion extraordinar de greu pentru adversari şi asta m-a atras să vin la Bucureşti, într-un oraş în care e foame de titluri'', şi-a motivat Djokovic alegerea.

Croatul nu are aşteptări mari de la întâlnirea cu suporterii: ''Oriunde am fost am dat maximum. Cum se spune la voi, ”o să mănânc iarba”, aşa o să fie. Cred că mereu o să fie apreciat acest lucru''.

Damjan Djokovic s-a născut la 18 aprilie 1990, în Zagreb. A început fotbalul în Ţările de Jos, unde a fost format la cluburile ADO Den Haag, Excelsior Rotterdam şi Sparta Rotterdam. La vârsta de 19 ani a ajuns în Slovacia, la Spartak Trnava, iar la începutul lui 2011 a semnat cu Monza, club care l-a vândut, apoi, la Cesena. A urmat transferul la Bologna, club care l-a împrumutat, în vara lui 2013, pentru un sezon, la CFR Cluj.

A mai evoluat pentru AS Livorno, Gazelec Ajaccio, Greuther Furth, Spezia Calcio şi HNK Rijeka, iar în septembrie 2017 a revenit la CFR Cluj, alături de care a câştigat 4 titluri de campion (2018, 2019, 2020, 2021) şi o Supercupă a României (2019).

La începutul lui 2021 s-a transferat la Rizespor, club de care a aparţinut până în vara lui 2022 (a fost împrumutat între februarie 2022 şi 30 iunie 2022 la Adana Demirspor). În sezonul 2022-2023 a jucat în 30 de meciuri şi a înscris două goluri pentru Al-Raed, din Arabia Saudită.

FCSB i-a mai transferat în această vară pe fundaşul sud-african Siyabonga Ngezana şi pe mijlocaşul ofensiv Alexandru Băluţă.

