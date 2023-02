Adrian Daminescu, diagnosticat cu o boală cruntă. Cum se simte după doi ani de tratament

Adrian Daminescu, unul dintre cântăreții din vechea gardă, a dispărut brusc de pe scenă, după ce a fost diagnosticat cu o boală gravă.

La doi ani de la apariția acesteia, Daminescu (66 de ani) pare să fi depășit cancerul pulmonar, care i-a pus viața în pericol.

„Nu mai sunt sub tratament, totul a trecut și este foarte bine. Este foarte bine, numai că după un tratament ca acesta ești foarte slăbit, dar asta o să treacă. O să îmi revin! Acum doi ani de zile am aflat, undeva prin iunie. Am început tratamentul și am dus tot tratamentul până la capăt, cu tot cu citostatice și cu tot ce trebuie. Sunt în România, am avut niște doctori extraordinari, au fost îngerii chinurilor mele. Da, complet m-am vindecat! Bineînțeles că vreau să revin pe scenă curând”, a spus Adrian Daminescu pentru Antena Stars, conform cancan.ro.

