Reacție hotărâtă a fotbalistul descoperit de Hagi a cărui nevastă și-a făcut cont pe Only Fans

Mădălina Daminuță, cea de-a treia soție a fostului fotbalist Cristian Daminuță, descoperit de Gică Hagi la Timișoara, și-a făcut cont pe Only Fans.

Decizia ei nu l-a deranjat deloc pe fostul jucător care a trecut și pe la Inter Milano și pe la AC Milan. Ba, din contră, acesta susține că a încurajat-o pe acesta.

„Mai rău mă enervam când posta gratis pe Facebook poze mai deocheate decât cele pe OnlyFans. I-am zis Dacă vrei să ai ceva beneficii, deschide măcar un cont pe OnlyFans. Tot aia.

Am ajuns la concluzia că sunt mai disponibil să-și facă un cont pe această platformă decât să pună poze în sânii goi sau în fundul gol. Trăim într-o eră în care totul e digital. Cu un telefon, dacă îți merge mintea, nu ai cum să nu faci niște bani.

Nu știu cât câștigă. Nu am deschis subiectul banilor. I-am zis că tot ce obține e un bonus pentru ea. Decât să își pună poze în fundul gol pe Facebook, mai bine pe OnlyFans. Măcar ai beneficii. Nu, eu nu mi-am făcut abonament la contul ei. Ar fi culmea să îi mai dau și eu bani”, a spus Daminuță, conform Gazetei Sporturilor.

”El este foarte deschis. Am noroc pentru că este înțelegător, nu are nimic împotrivă, chiar mă susține, este de acord. Nu a fost nici gelos. Nu are de ce. El mă ajută în ceea ce vreau să fac și în ceea ce îmi doresc eu mai mult. El mă va susține în tot ceea ce îmi doresc eu să fac”, a declarat Mădălina Daminuță pentru Spynews.ro.

