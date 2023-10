La 33 de ani, Cristian Daminuță, singurul fotbalist român care a jucat la AC Milan și la Inter spune definitiv adio fotbalului.

În cariera sa, el a mai evoluat la FC Maramureș, Modena, Dinamo, L’Aquila, FC Tiraspol, Poli Timișoara, Flacăra Făget, Viitorul, FC Zakho, Minaur Baia Mare, Ramat HaSharon, Olimpia Satu Mare sau Abano. Ultimul meci l-a jucat la Millenium Giarmata.

Daminușă și-a anunțat decizia cu un discurs în care și-a povestit propria carieră, punctând:

“N-am fost ușă de biserică, nu am fost limbist, din contră, am fost topor și m am luptat cu oricine a încercat să-mi fure pâinea de la gură. Unii se încălțau cu fesul și driblau prin cezariană, eu am fost carne de vândut”

Soția lui și-a făcut cont pe OnlyFans

Cristian Daminuță, căsătorit recent pentru a treia oară, cu Mădălina, alături de care are doi copii, un băiat și o fetiță, s-a „reorientat profesional” după retragerea din fotbal și și-a deschis propria afacere. Fostul jucător deține un restaurant.

Recent, pentru a-și mări veniturile, Mădălina și-a deschis cont pe OnlyFans, o platformă online în care utilizatorii plătesc pentru a vedea fotografiile și videoclipurile publicate de creatorii de conținut, în cele mai multe cazuri fiind vorba de materiale interzise minorilor.

Ads