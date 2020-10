Motivarea judecatorilor britanici: Cum a demontat numirea lui Kovesi la Parchetul European teoriile folosite de Adamescu Jr. sa fuga de justitie

Scurt istoric al cazului Alexander Adamescu

Acuzatiile privind motivarea politica a cazului

Noile dovezi privind motivarea politica a dosarului

Cum demonteaza judecatorii acuzatiile lui Adamescu jr.

Kovesi si protocoalele cu SRI

Dupa ce o instanta inferioara decisese ca fiul fostului magnat, Dan Adamescu , poate fi extradat in Romania pentru a fi judecat in procesul in care este acuzat de mituirea unor judecatori de la Tribunalul Bucuresti, avocatii acestuia din urma au incercat sa aduca noi dovezi care sa domenstreze ca acesta este victima unui dosar politic.Printre aceste dovezi s-au numarat si demiterea din fruntea DNA a Laurei Codruta Kovesi, pusa in practica de catre fostul ministru al Justitiei, Tudorel Toader , dar si protocoalele de colaborare cu SRI. In opinia judecatorilor britanici, demiterea Laurei Codruta Kovesi din fruntea DNA trebuie sa fie vazuta in contextul numirii ei ulterioare in fruntea unei importante institutii europe, ceea ce face ca fundatia intregului argument al apelantului sa fie insuficienta in a sustine acuzatiile aduse.In 26 mai 2016, instanta suprema a decis definitiv arestarea preventiva in lipsa a lui Alexander Adamescu, in dosarul in care este acuzat ca, impreuna cu tatal sau, fostul om de afaceri Dan Adamescu (care a decedat la inceputul lui 2017), a dat mita 15.000 de euro si 23.000 de lei judecatorilor Ion Stanciu si Elena Roventa, de la Tribunalul Bucuresti, pentru solutii favorabile in dosare de insolventa. In iunie 2016, pe numele acestuia este emis un mandat european de arestare si, in aceeasi luna, incepe la Londra procesul prin care Adamescu a atacat in instanta acest mandat.Ulterior, la inceputul lui 2018, Adamescu Jr. este arestat la Londra, dupa ce ar fi pus pe masa instantei britanice un raport fals al Administratiei Penitenciarelor despre conditiile grele din inchisorile romanesti. Spre sfarsitul anului 2018, acesta este eliberat, iar la inceputul lunii octombrie a acestui an au avut loc audierile privind apelul sau la decizia data, in aprilie 2018, de Westminster Magistrates' Court, care a hotarat predarea lui Alexander Adamescu in Romania.Alexander Adamescu sustine ca acuzatiile de coruptie aduse impotriva sa sunt produsul unei campanii politice orchestrate de fostul premier Victor Ponta , a carui principala tinta ar fi fost tatal sau, Dan Adamescu, ex-proprietarul ziarului Romania Libera, in trecut un ziar critic cu PSD , in contextul in care Adamescu senior era vazut ca un apropiat al fostului presedinte Traian Basescu . Adamescu Jr. sustine ca aceasta campanie a fost condusa de "elemente politizate" atat din cadrul DNA, dar si din interiorul Sseriviciilor secrete si ASF.In procesul din prima instanta, avocatii lui Alexander Adamescu au adus, pentru a sustine aceste acuzatii , marturiile a doi experti. Primul a fost Patrick Basham, directorul si fondatorul Institutului pentru Democratie din Washington DC, prezentat ca expert in sistemul politic contemporan din Romania, care a sustinut ca DNA-ul ar fi devenit dependent de SRI si ca, prin implicarea sa in intringi politice, si-a pierdut independenta si obiectivitatea.In opinia sa, DNA a fost victima unei interferente politice in contextul in care, in tara noastra, "fiecare lider politic vede in mandatul sau oportunitatea incredibila de a-si pedepsi oponentii politici, dar si pe cei din media sau mediul de afaceri". Instanta britanica noteaza ca, desi dr. Basham sustine ca acest caz are toate elementele unei actiuni motivate politic, acesta nu a analizat dovezile aduse de catre autoritatile romane impotriva lui Adamescu Jr.O a doua marturie adusa de acestia a fost a cercetatoarei Roxana Bratu, de la University College London, care a sustinut ca exista elemente de imixtiune politica in dosarul in care au fost/sunt vizati Adamescu senior si fiul sau, pentru ca premierul Ponta dorea "discreditarea presedintelui Basescu prin discreditarea apropiatului acestuia, dl Adamescu senior", si ca premierul de atunci dorea, astfel, sa slabeasca publicatia Romania Libera, pe care il cataloga un ziar apropiat de presedintele Basescu. Curtea noteaza ca si aceasta a recunoscut ca nu a consultat acuzatiile formulate de procurori impotriva lui Adamescu.La apelul de la Curtea Suprema, avocatii lui Alexander Adamescu incearca sa vina cu noi dovezi privind caracterul politic al dosarului in care este vizat clientul lor. Acestia arata noile evenimente petrecute la Bucuresti, si anume demiterea Laurei Codruta Kovesi din fruntea DNA de catre ministrul Tudorel Toader si, pentru a demonstra teoria implicarii SRI in sistemul judiciar, indica protocoalele secrete de colaborare intre aceasta institutie si instantele din Romania.In plus, sunt aduse noi marturii atat de catre dr. Basham, care de aceasta data sustine ca Adamescu Jr., in cazul extradarii, nu va beneficia de un proces drept in Romania, dar si a consultantului David Clark, care sustine existenta unei "aliante opace intre SRI si DNA", institutii pe care le acuza de "falsificarea dovezilor si ascultarea telefoanelor".Ambii experti citeaza in marturiile lor un raport al Uniunii Nationale a Judecatorilor din Romania (UNJR), in care campania anticoruptie a DNA este caracterizata a fi "sub influenta covarsitoare a SRI". (Reamintim ca UNJR este condusa de judecatoarea Dana Girbovan , magistratul pe care Viorica Dancila a dorit sa o numeasca in fruntea ministerului Justitiei in august 2019, in locul Anei Birchall.)Nu in ultimul rand, acuzatiile de justitie politica sunt sustinute si de catre un alt avocat al lui Adamescu, August Hanning, care declara in fata instantei ca are informatii de la o sursa de incredere, bine plasata in administratie, cum ca premierul Ponta ar fi declarat intr-o sedinta a Directiei Speciale a SGG cum ca "trebuie sa ne ocupam si sa terminam aceasta afacere cu Dan Adamescu si fiul sau, actiunile lor in Romania sunt intolerabile. Cere actiuni rapide si concrete din partea DNA, Politiei, SRI si ASF".In primul rand, cei doi judecatori ai curtii supreme care au judecat apelul lui Adamescu, sustin, asemena judecatorului care s-a pronuntat pe fond, ca resping ideea unor acuzatii motivate politic pe baza faptului ca "dl. Ponta a incetat sa mai fie prim-ministru cu mai multe luni inainte ca procedurile legale sa inceapa impotriva apelantului"."Asemeni lui, am fost socati de absenta oricarei explicatii convingatoare sau logice pentru care acuzatiile penale impotriva apelantului ar fi inceput, din motive politice, dupa ce dl. Ponta a parasit functia de prim-ministru, si continuate ani dupa, in ciuda condamnarii si decesului ulterir al dl. Adamescu senior, care se presupune ca a fost principala tinta a acestei campanii politice. Nu suntem convinsi de asertiunea cum ca, chiar si dupa plecarea din functie a dl. Ponta, a fost inevitabil ca ancheta motivata politic pe care acesta ar fi orchestrat-o ar fi rezultat in punerea sub acuzare a apelantului", se arata in motivarea celor doi judecatori de la instanta suprema a Marii Britanii.In opinia acestora, declaratia expertei Roxana Bratu, cum ca Alexander Adamescu este o "victima colaterala" a dosarului motivat politic in care a fost vizat tatal acestuia, este pur si simplu speculativa, nefiind astfel un sprijin pentru cazul apelantului."Aceasta subliniaza in declaratia ei sustinerea din partea populatiei pentru masurile anticoruptie, increderea publicului in DNA si faptul ca dl. Ponta a fost prim-ministru in functie al Romaniei acuzat de fapte de coruptie. Cu toate acestea, Roxana Bratu nu raspunde credibil la intrebarea de ce, in acest context, procurorii ar fi considerat oportun sa incerce sa continue o ancheta ilegitim instigata de dl. Ponta. Atat ea, cat si dl. Basham, au expus pozitii clare cu privire la motivatia politica a procurorilor fara a considera, si chiar fara a mentiona, dovezile ce sustin acuzatiile impotriva apelantului. In opinia noastra, acest lucru reprezinta un punct slab semnificativ al depozitiilor acestora. Acesta nu este un caz despre care se poate spune ca nu exista dovezi impotriva apelantului", arata cei doi magistrati britanici.In ceea ce priveste marturia lui David Clark, judecatorii Curtii Supreme sustin ca nu cred ca depozitia acestuia "prezinta toate elementele unei opinii impartiale, a unui expert constient de obligatia de a lua in considerare contraargumente rezonabile". Pozitia magistratilor vine si in contextul in care avocatii statului roman in acest dosar au aratat ca dl. Clark a uitat sa declare un conflict de interese, in contextul in care in trecut a fost platit drept consultant al unei companii pentru dl. Adamescu.In ceea ce priveste dovezile aduse de avocatul August Hanning, acestea sunt catalogate drept marturii "din auzite" (hearsay - eng.), ce au la baza o sursa anonima ce nu poate fi supusa unui test critic privind veridicitatea celor spuse. Mai mult, judecatorii ridica si problema sinceritatii demersului acestui avocat in contextul in care dl. Hanning a declarat instantei ca s-a aflat in contact cu "sursa sa de incredere" dupa decizia primei instante."Intelegem din acest lucru ca acesta nu a oferit voluntar informatiile ce deja se aflau in posesia sa apelantului, fapt ce ridica intrebari cu privire la cand si de ce a fost acesta angajat", se arata in documentul citat.In ceea ce priveste acuzatiile aduse de catre avocatii lui Adamescu Jr. cu privire la fosta sefa a DNA si a faptului, in opinia acestora, ca demiterea ei prin demersul ministrului Tudorel Toader ar demonstra politizarea parchetului anticoruptie, magistratii britanici par mai degraba neimpresionati."Argumentul apelantului in aceasta privinta se bazeaza in mod substantial pe faptul ca aceasta a fost demisa din functie; dar acest lucru trebuie vazut in special in lumina numirii ei ulterioare intr-o importanta functie. In opinia noastra, fundamentul intregului argument prezentat de catre apelant este insuficient pentru a sustine greutatea acuzatiilor aduse", subliniaza judecatorii britanici.In ceea ce priveste acuzatiile implicarii SRI in activitatea DNA si acuzatiile privind politizarea si coruptia sistemului judiciar din Romania, judecatorii britanici, citand rapoartele MCV , arata ca in aceasta privinta au existat atat suisuri, cat si coborasuri in evolutia luptei anticoruptie din Romania. In mod ironic, judecatorii britanici arata ca, paradoxal, chiar dovezile aduse de avocatii lui Alexander Adamescu, in sensul deciziilor CCR sau CSM cu privire la protocoalele cu SRI, arata in fapt ca sistemul judiciar de la noi nu este compromis politic."Este, in opinia noastra, ceva paradoxal in cazul apelantului: acesta sustine ca sistemul judiciar este atat de corupt si statul de drept atat de slabit incat nu poate beneficia de un proces corect; dar pe parcursul intregului sir de dovezi prin care sustine acest lucru exista dovezi clare ale unui proces continuu de reforma si sustinere din partea magistratilor a statului de drept.De exemplu, publicarea protocoalelor secrete - despre care sustine ca dovedesc faptul ca independenta sistemului judiciar a fost compromisa - a fost luata in serios de catre magistratii instantei de apel din Romania care a judecat cazul si care a cerut asistenta de la Consiliul Superior al Magistraturii; apoi, ni s-a spus ca CCR, a carei independenta a afirmat ca nu a fost compromisa, a declarat mai multe astfel de protocoale neconstitutionale. In acest context, apelantul nu poate, in opinia noastra, sustine un argument convingator cum ca nu poate beneficia de un proces corect", mai arata judecatorii britanici.Motivarea in acest caz, publicata chiar in ziua pronuntarii deciziei si scrisa in cel mai natural limbaj posibil, poate fi citita in intregime aici.