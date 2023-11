O companie aeriană românească anunță opt destinații europene de pe aeroportul din Bacău. Curse gratuite cu autocarul pentru pasagerii din Republica Moldova

Compania aeriană românească DAN AIR şi-a deschis oficial, luni, baza operaţională pe Aeroportul Internaţional “George Enescu” fin Bacău şi a anunţat că va avea curse către opt destinaţii din Europa: Londra, Bruxelles, Torino, Dublin, Roma, Barcelona, Liverpool şi Catania.

Deschiderea bazei operaţionale de la Bacău marchează începutul colaborării dintre DAN AIR şi Aeroportul Internaţional “George Enescu” Bacău şi includerea operatorului aerian în programul Bacău Re-Connect, lansat cu sprijinul Consiliului Judeţean Bacău, arată compania, într-un comunicat de presă.

Din 11 decembrie, DAN AIR va zbura către 8 destinaţii din Europa, iar 6 dintre acestea vor fi operate exclusiv de această companie.

Totodată, Consiliul Judeţean Bacău a anunţat lansarea curselor gratuite cu autocarul pe ruta Chişinău-Bacău pentru pasagerii din Republica Moldova care vor să zboare de pe Aeroportul Internaţional “George Enescu” Bacău.

Potrivit comunicatului, DAN AIR a ales Bacăul pentru că are un aeroport modern şi complet funcţional şi s-a arătat deschis să sprijine operatorii aerieni, să îşi diversifice rutele şi să crească traficul de pasageri pe aeroport.

“Suntem bucuroşi să anunţăm un nou operator aerian pe Aeroportul Bacău şi totodată cele 8 destinaţii deservite de acesta. Mulţumim Consiliului Judeţean Bacău pentru tot sprijinul în implementarea Proiectului Bacău Re-Connect. Mulţumim partenerilor noştri DAN AIR pentru încrederea acordată, urăm acestora la cât mai multe zboruri de pe Bacău şi ne dorim ca în viitor să regăsim în reţeaua de rute şi mai multe destinaţii operate de DAN AIR”, a declarat Radu Bezniuc, administrator executiv al Aeroportului Internaţional “George Enescu” Bacău.

CEO-ul companiei DAN AIR, Matt Ian David, a vorbit despre planurile de dezvoltare în ceea ce priveşte activitatea pe aeroportul din Bacău. Pentru programul de iarnă DAN AIR, a ales destinaţii extrem de căutate de călătorii din zona Moldovei, care nu mai fuseseră operate în ultimii ani de celelalte companii.

Şase dintre cele opt destinaţii incluse în acest program vor fi operate exclusiv de DAN AIR. Astfel, din 11 decembrie până pe 31 martie 2024, DAN AIR va zbura către: Londra (în fiecare luni şi vineri), Bruxelles (în fiecare luni şi vineri), Torino (în fiecare marţi şi sâmbătă), Dublin (în fiecare marţi şi sâmbătă), Roma (în fiecare miercuri şi duminică), Barcelona (în fiecare miercuri şi duminică), Liverpool (în fiecare joi) şi Catania (în fiecare joi).

Compania a anunţat că, având în vedere că solicitările pentru Dublin au fost extrem de mari, a decis, în contextul sărbătorilor de iarnă, creşterea frecvenţei pentru această rută. Astfel se adaugă al treilea zbor săptămânal către Dublin, care va avea loc în 14 şi 21 decembrie, respectiv 4 şi 11 ianuarie. Mai mult, DAN AIR lucrează deja şi la programul de vară din 2024 care va include destinaţii noi.

DAN AIR este o companie aeriană 100% românească, fondată în 2017, de pilotul comandant Dan Iuhas, având pe atunci denumirea de Just Us Air. A operat doar zboruri în regim ACMI (Aircraft. Crew. Maintenance. Insurance) pentru diverse companii aeriene de renume internaţional. Din 2022, compania şi-a schimbat numele în DAN AIR şi a început operarea de zboruri regulate sub marcă proprie. DAN AIR a operat până de curând zboruri de pe Aeroportul Internaţional Braşov-Ghimbav, iar acum va efectua curse exclusiv de pe Aeroportul Internaţional “George Enescu” Bacău.