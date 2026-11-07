ROMATSA a reziliat contractul cu DAN AIR. Avioanele rămân la sol dacă operatorul nu plătește înainte de zbor

Autor: Dan Stan
Sambata, 07 Noiembrie 2026, ora 13:32
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ROMATSA a reziliat contractul cu DAN AIR. Avioanele rămân la sol dacă operatorul nu plătește înainte de zbor
Dan Air / FOTO Facebook /DAN AIR

Vineri noaptea, ROMATSA a anunțat rezilierea contractului cu DAN AIR, pe fondul neachitării unor facturi în valoare de peste două milioane de lei.

Potrivit ROMATSA, avioanele companiei românești de transport aerian mai pot zbura doar dacă firma achită serviciile înainte de decolare.

„DAN AIR are facturi neachitate către ROMATSA pentru serviciile de navigație aeriană de terminal încă din ianuarie 2026. Sumele restante depășesc 2 milioane lei. Pentru că angajamentele de plată nu au fost respectate, ROMATSA a reziliat contractul cu DAN AIR începând cu 6 noiembrie 2026, ora 11:45.

Rezilierea contractului nu înseamnă că avioanele DAN AIR nu mai pot zbura. Compania poate opera în continuare zborurile dacă plătește serviciile înainte de decolare, așa cum prevăd regulile publicate în AIP România (GEN 4.2) și aplicate tuturor operatorilor aerieni:

- prin agentul de handling al companiei;

- cu cardul, la birourile ARO Briefing ale ROMATSA din aeroporturi.

ROMATSA aplică aceleași reguli tuturor companiilor aeriene. Pasagerii care au rezervări la zboruri DAN AIR sunt rugați să ia legătura direct cu compania aeriană pentru informații despre zborul lor”, a anunțat ROMATSA.

ROMATSA (Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian) este regia autonomă care deține monopolul natural al serviciilor de trafic aerian în România, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii.

În 23 octombrie, compania aeriană DAN AIR a anunțat că a cerut intrarea în insolvență și a precizat că își continuă activitatea în mod normal, iar toate zborurile programate vor fi operate conform orarului stabilit.

Operatorul aerian a depus, joi, 22 octombrie 2026, la Tribunalul Ilfov, o cerere de deschidere a procedurii insolvenței, cu intenția de reorganizare a activității. Reprezentanții companiei susțin că măsura urmărește protejarea operațiunilor și evitarea suspendării zborurilor din cauza presiunilor exercitate de unii creditori.

Potrivit companiei, inițierea procedurii insolvenței a fost lansată după apariția unor dificultăți în relația cu un număr restrâns de furnizori de servicii. Aceștia ar fi solicitat achitarea integrală a restanțelor și ar fi condiționat continuarea serviciilor de efectuarea plăților.

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