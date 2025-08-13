Dan Alexa și Andrada au divorțat oficial. La ce acord au ajuns în privința custodiei fiului lor

Miercuri, 13 August 2025, ora 11:35
Dan Alexa și Andrada au divorțat oficial. La ce acord au ajuns în privința custodiei fiului lor
Dan Alexia și soția lui FOTO: Instagram/ Andrada Alexa

Dan Alexa și Andrada, fosta lui soție, au încheiat oficial procesul de divorț, alegând să rezolve totul la notar. Cuplul, care a împărțit viața timp de șase ani, a decis să pună punct relației pe cale amiabilă, păstrând o comunicare bună, mai ales pentru fiul lor, Arkan.

Inițial, separarea urma să fie tranșată în instanță la începutul lunii decembrie, însă cele două părți au preferat să evite procedurile judiciare și să divorțeze rapid și civilizat la notar. Într-un interviu pentru cancan.ro, Dan Alexa a explicat cum s-a desfășurat totul și cum au gestionat aspectele legate de copil.

„Am divorțat la notar și a mers mult mai repede. A fost totul pe cale amiabilă, suntem în relații foarte bune. Tot ceea ce contează este băiețelul nostru, Arkan”, a declarat antrenorul.

Dan Alexa a precizat că atât el, cât și Andrada, au stabilit custodia comună a fiului lor, fără a institui un program fix de vizite.

„Custodia va fi comună. Nu ne-am făcut program săptămânal. Avem o relație foarte bună, nu se pune problema de așa ceva. Cel mai important este să fie băiatul bine. Amândoi suntem conștienți de asta”, a adăugat el.

Hotărârea lui Dan Alexa de a pune capăt relației a venit la scurt timp după ce s-a întors din aventura Asia Express 2025, emisiune la care a participat împreună cu Gabriel Tamaș. Deși show-ul nu a fost încă difuzat pe Antena 1, filmările sunt deja finalizate, iar lansarea este așteptată în această toamnă.

Răzvan Simion și Daliana Răducan, planuri de viitor la un an după nuntă. Ce spun despre copil: „Să preia ce e mai bun de la fiecare”
Răzvan Simion și Daliana Răducan, planuri de viitor la un an după nuntă. Ce spun despre copil: „Să preia ce e mai bun de la fiecare”
După mai mulți ani de relație, Răzvan Simion și Daliana Răducan și-au oficializat povestea de dragoste în vara lui 2024, într-o ceremonie restrânsă, dar foarte rafinată. La un an de...
Andreea Berecleanu, omagiu emoționant adus prietenei sale, Cristina Țopescu: „Un om de o discreție fantastică”
Andreea Berecleanu, omagiu emoționant adus prietenei sale, Cristina Țopescu: „Un om de o discreție fantastică”
Andreea Berecleanu și Cristina Țopescu au avut o relație specială, construită pe respect profesional și pe o prietenie sinceră. Moartea neașteptată a Cristinei, în decembrie 2019, a...
