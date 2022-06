Uite cine l-a bătut pe Dan Alexa: jucătorii de la Dumbrăvița au fost la muncă în ziua meciului decisiv pentru promovare

Tristețe mare la Reșița după ce echipa antrenată de Dan Alexa a pierdut promovarea în Liga a doua în fața unei echipe anonime, CSC Dumbrăvița, care a ajuns în premieră în divizia secundă.

Deși pornea cu prima șansă la promovarea în Liga a doua, CSM Reșița a fost învinsă de CSC Dumbrăvița la lovituri de departajare cu 4-2. Scorul a fost egal, 1-1, după 120 de minute de joc.

CSM Reșița a fost susținută puternic de autorități în acest an, în vreme ce Dumbrăvița, echipa care reprezintă o comună de 7000 de locuitori, are fotbaliști care muncesc în construcții sau în alte domenii.

„Trebuie să ținem cont că noi suntem o echipă cu jucători care lucrează. Jumătate de echipă lucrează. Am avut jucători care în dimineața jocului cu Reșița au fost la muncă. Și nu muncă ușoară, muncă în construcții! Era clar că în prelungiri Reșița va fi mai proaspătă, a venit cu elan peste noi, dar ne-am descurcat. Am ajuns la penalty-uri, unde zic eu că am avut noroc. Trebuie să fim corecți și să spunem că Reșița putea face 2-1 în multe situații, dar acesta este fotbalul. Am avut emoții doar în primele 120 de minute, la penalty-uri am fost liniștit. Nu știu dacă avem forța să rezistăm în Liga 2, dar acum ne bucurăm de promovare”, a declarat Cosmin Stan, antrenorul de la CSC Dumbrăvița.

„Din păcate, am pierdut un an de zile. N-am reușit să promovăm. Am ratat situații incredibile, am lovit bara și am ratat de trei ori singuri cu portarul. Un an de zile n-am pierdut un joc, nici acum nu am pierdut în timpul regulamentar, dar formatul este de așa natură încât poți să nu promovezi. Felicit Dumbrăvița pentru efortul de depus și pentru promovare. Nu știu ce urmează pentru noi. Este un moment greu, jucătorii au plâns în vestiar. Din punctul meu de vedere, am fi meritat să promovăm”, a declarat Dan Alexa, antrenorul Reșiței.

"8 iunie 2022 va rămâne o dată istorică pentru fotbalul din Dumbrăvița! E ziua în care comuna noastră a promovat în premieră în Liga a II-a, continuând seria poveștilor similare scrise de Unirea Tomnatic în 1975 și Fortuna Covaci în 2009!", s-a scris pe pagina de facebook a celor din Dumbrăvița.

