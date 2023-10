Dan Alexa, după eșecul cu FCSB: ”Degeaba am jucat bine”

Dan Alexa, antrenorul echipei FC Botoşani, crede că formaţia sa putea scoate un punct din meciul cu FCSB, de sâmbătă, scor 0-1.

„Un meci în care am făcut o repriză a doua bună spre foarte bună. E greu să obţii ceva pentru că FCSB are o echipă cu mare calitate, şi îi evidenţiez pe Coman şi Olaru, sunt jucători de calitate, care pot oricând să producă ceva.

Sunt supărat pentru că o înfrângere rămâne o înfrângere şi degeaba am jucat bine, degeaba am dominat pe final, degeaba FCSB a tras de timp, echipa asta are nevoie de puncte ca să iasă din situaţia în care se află.

Am fost supărat pe anumite decizii ale arbitrului, dar nu cred că a influenţat cu nimic rezultatul, cred că a fost un arbitraj bun. Sunt trist pentru că indiferent cu cine joci o înfrângere este o înfrângere.

Nu cred că dacă era terenul mai bun ar fi jucat mai bine cei de la FCSB. Vreau să-i felicit, pentru că au jucători de mare calitate, ca să-i contracarezi trebuie să le dai gol şi asta este mai greu”, a declarat Dan Alexa.

Echipa FCSB a învins sîmbătă seara, în deplasare, scor 1-0, formaţia FC Botoşani, într-un meci din etapa a 12-a a Superligii.

Ads