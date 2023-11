Aventura lui Dan Alexa la FC Botoșani s-a încheiat după cinci eșecuri și trei rezultate de egalitate.

După eșecul cu Alexandria din Cupa României, Dan Alexa a plecat de la cârma echipei FC Botoșani.

”Da, am anunțat și am plecat acum. Atunci când lucrurile nu merg cum trebuie, e ceva normal. Nu am niciun plan, era un lucru firesc să plec, e chestie de demnitate, de onoare.

Nu vreau să vorbesc foarte mult, am respect de oamenii cu care am lucru, cu oameni cu care am fost până acum o oră. E clar că lucrurile nu au fost cum trebuie, cert este că am arătat rău în ultimul timp și era normal să plec.

Ține foarte mult de educație, nu vreau să zic ce a mers, ce nu a mers, să fac comparație cu anii trecuți. Este minim de respect să nu vorbesc nimic. Singurul lucru cert este că nu au fost rezultate și era normal să plec. Îmi place să cred că sunt un tip care are demnitate. Oamenii care mă cunosc mă apreciază.

Am vorbit cu Valeriu Iftime, chiar acum am vorbit cu el, relațiile sunt OK”, a spus Dan Alexa pentru iAM Sport.

