Denise Rifai și Dan Alexa, apariție surprinzătoare împreună. Cum s-a comportat antrenorul cu prezentatoarea TV

Dan Alexa și Denise Rifai au fost surprinși împreună la o ieșire la restaurant, stârnind curiozitatea fanilor. Fotografii realizate de CANCAN.ro îi surprind în ipostaze apropiate, iar zâmbetul prezentatoarei TV sugerează o conexiune plăcută. Până în acest moment nu se știe dacă este vorba despre o relație romantică sau doar o întâlnire între prieteni.

Recent divorțat de Andrada, mama fiului său, după scandalul care a implicat-o pe aceasta și pe Alex Bodi, Dan Alexa pare să își trăiască din nou viața personală în discreție. Cu toate astea, prezența sa alături de Denise Rifai, care și ea este discretă în viața personală, a atras rapid atenția publicului.

Cei doi au luat masa la restaurantul Adamo, sosind cu mașina prezentatoarei TV. Denise a purtat o fustă scurtă și elegantă, iar Dan Alexa a optat pentru un look casual, cu geacă de piele. Fotografii surprind momentele lor relaxate, zâmbetele și gesturile care sugerează o chimie evidentă între ei.

La final, Dan Alexa s-a comportat ca un adevărat gentleman, ajutând-o pe Denise cu paltonul și ținându-i geanta, gesturi care au stârnit zâmbete și voie bună. Scenele surprinse de fotoreporteri au avut un aer natural și elegant, fără nicio urmă de forțare.

Rămâne necunoscut dacă între Dan Alexa și Denise Rifai există o legătură amoroasă sau dacă întâlnirea a fost strict prietenească. În orice caz, apariția lor împreună a generat deja reacții și comentarii în rândul fanilor.

Într-un interviu recent la podcastul „ALTCEVA”, Denise Rifai a vorbit despre viziunea sa asupra iubirii:

„Pentru mine dragostea înseamnă protecție. Nu există că dragostea durează trei ani, pentru mine dragostea este pe viață, iar bărbatul proiectat pentru mine este pe viață. Nu există! Există experiențe și iubiri, dar dragostea este numai una și pe viață. Bărbatul pentru mine trebuie să fie tot ce nu sunt eu. Eu trebuie să vin în completarea lui. Eu vin cu vorba, el trebuie să fie cu faptele. În primul rând, trebuie să mă iubească și să fie fascinat de mine. Eu cred că o femeie nu poate să țină o relație, relația o ține bărbatul. Dacă el vrea să fie orientat înspre tine el este, dacă nu, el pleacă. Îmi doresc un bărbat care să mă iubească și să se simtă completat de mine.”

