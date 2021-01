Cristian Ghinea: Eu personal nu vreau sa vad o competitie intre Dan Barna si Dacian Ciolos. Nu ar fi bine nici pentru partid si nici pentru Romania

Cristian Ghinea a afirmat ca modul in care va arata viitoarea conducere a partidului format din USR si PLUS dupa decizia instantei de judecata va fi decis prin statutul pe care Congresul il va adopta."Opinia mea este ca as regreta foarte mult sa vad o competitie intre Dacian Ciolos si Dan Barna, pentru ca imi sunt dragi amandoi, am lucrat cu fiecare dintre ei si cred ca in acest moment, cand suntem la guvernare si cand, de fapt, cei doi nu sunt intr-o concurenta - unul este la Guvern, celalalt conduce un grup vital pentru Parlamentul European - mi s-ar parea stupid sa cream o concurenta intre cei doi lideri care sunt lideri naturali ai acestui pol politic", a declarat Cristian Ghinea sambata, la Digi 24.Acesta a precizat ca "este alegere grea" intre a ramane cu doi co-presedinti sau doar cu un lider."Eu personal nu vreau sa vad o competitie intre Dan Barna si Dacian Ciolos si fac tot ce depinde de mine. Sunt un om care am ceva de spus in povestea asta si fac ce depinde de mine sa nu existe aceasta competitie si cred ca nu ar fi bine nici pentru partid si nici pentru Romania, pentru ca noi trebuie sa asiguram stabilitate guvernamentala in momentul asta", a mai afirmat Ghinea.Acesta a catalogat drept "un sistem juridic pacatos" sistemul romanesc, care prevede validarea de catre o instanta de judecata a fuziunii unor formatiuni politice.