Consecinte fatale pentru Dan Barna. Cine sunt pierzatorii si castigatorii dupa ultimele scandaluri din coalitie

"Ciolos castiga de pe urma inabilitatii lui Barna"

Contactat de, sociologul Mircea Kivu este de parere ca Alianta USRPLUS iese, de fapt, pierzatoare dupa noua intelegere din coalitie. Potrivit acestuia, USRPLUS a facut o greseala tactica pentru ca si-a fixat un obiectiv pe care era evident ca nu il poate sustine: inlaturarea lui Florin Citu de la Guvern."USRPLUS pierde de pe urma acestui act adtional, in raport cu obiectivele pe care si le-au fixat ei insisi acum o saptamana. Ma refer la faptul ca acum o saptamana au cerut plecarea lui Florin Citu de la Guvern, iar acest lucru nu s-a intamplat. Ei au facut o greseala tactica pentru ca si-au fixat un obiectiv pe care era evident ca nu il pot sustine.Se vedea de la bun inceput ca iesirea din alianta nu este o optiune pentru ei si atunci i-au amenintat degeaba pe liberali. Bineinteles ca acum au incercat sa impacheteze aceasta pierdere, spunand ca au obtinut cateva promisiuni, dar aceste lucruri nu fac parte decat din ambalajul unei infringeri", a declarat sociologul.Mircea Kivu a precizat si ca sansele lui Dan Barna de a iesi invingator la Congresul din toamna au scazut dupa ultimele evolutii din coalitie. "Ciolos castiga de pe urma inabilitatii lui Barna", spune sociologul."In USRPLUS urmeaza foarte curand alegeri. S-a finalizat fuziunea si cel mai probabil Barna nu va fi in pozitia cea mai favorabila pentru a castiga la Congres, dupa acest episod. Ciolos castiga de pe urma inabilitatii lui Barna in acest conflict si are mari sanse sa preia conducerea Aliantei la Congres. PNL este, de fapt, castigatorul acestui act aditional. A aratat ca poate inlocui un ministru si nu se intampla nimic pana la urma. Cei de la UDMR sunt in aceasta ecuatie castigatori laterali. Chiar daca nu fac parte din acest scandal, acum si ei vor fi consultati pe viitor la orice modificare si la orice decizie importanta de la nivelul Guvernului", a mai sustinut acesta.Amintim ca fuziunea dintre USR si PLUS a fost aprobata, vineri, de catre Curtea de Apel Bucurest, iar decizia este definitiva.Acum, partidul USRPLUS se pregateste de un Congres, cel mai probabil in toamna acestui an, in care va fi aleasa o conducere unica. Pentru functia de presedinte si-au anuntat intentia de a candida atat Dan Barna, cat si Dacian Ciolos Pe 15 august 2020, delegatii USR si PLUS au aprobat, intr-un congres desfasurat online, un protocol ce prevede fuziunea celor doua partide, copresedinti pana la Congres fiind Dan Barna si Dacian Ciolos.