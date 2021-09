Dan Barna anunță că o comisie verifică sesizările privind nereguli la alegerile interne. S-ar putea renunța pe viitor la sistemul de vot online

Copreşedintele USR PLUS Dan Barna precizează că vineri seara urmează să fie anunţat rezultatul alegerilor interne din cadrul partidului şi că în prezent există o comisie electorală care verifică eventualele sesizări sau nereguli, pentru a le corecta.

Într-un interviu pentru Hotnews, liderul USR PLUS a menţionat că se va analiza dacă sistemul de vot on-line este implementabil şi pe viitor sau dacă e de preferat revenirea la sistemul clasic. În acest sens, a menţionat că nicio ţară nu a implementat deocamdată votul online, deoarece există multe aspecte care trebuie avute în vedere atunci când se lucrează cu baze de date mari.

Dan Barna a declarat că din fostele filiale USR (în prezent USR PLUS) din mediul rural fac parte şi persoane cu o apetenţă "mai redusă" pentru utilizarea e-mail-ului. Pe de altă parte, Mişcarea România 100, precursoare a PLUS, a avut numeroşi membri care s-au înscris în această formaţiune tocmai prin intermediul adresei de e-mail.

"USR - având o extindere mult mai orizontală - avem judeţe cu 80-90 de filiale în mediul rural, unde apetenţa colegilor noştri de a folosi mail-ul sau de a vota prin intermediul e-mail-ului este mai redusă. Colegii de la PLUS aveau bază de date, un mailing list mai actualizat şi din faptul că partidul s-a constituit prin adrese de mail - dacă vă aduceţi aminte - 'depuneţi aici o adresă de e-mail şi faceţi parte din Mişcarea România 100', care a generat PLUS-ul. Dar sunt explicaţii tehnice puţin relevante în momentul de faţă. E un vot în desfăşurare. Colegii din USR şi PLUS votează, vom avea rezultat. Partidul va merge mai departe. Rezultatul va veni vineri seara. Sâmbătă vom avea un congres, care urmează să decidă asupra Biroului Naţional", a declarat Barna.

El a menţionat că între cele două tururi de scrutin au fost corectate adresele de e-mail ale celor care nu le-au trecut în momentul înscrierii şi că o comisie electorală analizează eventualele sesizări.

"Este o procedură votată unanim în Biroul Naţional - şi de colegii din USR, şi de colegii din PLUS. De măsluit votul nu se pune problema. Fiecare om votează şi e un sistem terţ, nu e controlat de mine sau de altcineva. Dar e o procedură unanim acceptată că între cele două tururi de scrutin a fost o fereastră de două zile în care adresele - şi la noi au fost multe filialele rurale, cu membri care în momentul în care s-au înscris nu au trecut o adresă de e-mail, pentru că nu a fost prioritară pentru ei - în care adresele să poată fi corectate. S-a mers exact pe această procedură - nu e niciun fel de problemă - şi avem o comisie electorală care verifică exact acum eventualele sesizări sau eventualele nereguli şi le corectează. E un proces pe care îl monitorizăm permanent şi sunt încrezător - o să vedem dacă acest sistem de vot on-line este implementabil şi se confirmă sau va trebui să ne întoarcem la votul fizic, cu buletinul şi cu hârtia în urnă. Pentru că, într-adevăr, inadvertenţele există şi sper ca un număr cât mai mare dintre ele să fie soluţionate, astfel încât rezultatul să fie unul dincolo de orice suspiciune", a spus el.

Dan Barna a menţionat că USR PLUS are 60.000 de membri, dintre care aproximativ 50.000 cu drept de vot. El a subliniat că fiecare membru trebuie să aibă posibilitatea să îşi exprime opţiunea.

"Fiecare membru din USR PLUS, chiar dacă este la ţară şi are o problemă cu accesarea internetului, e rolul filialelor să le asigure dreptul să voteze. Eu cred foarte mult că fiecare membru USR PLUS care e în registrul electoral şi a plătit cotizaţia are dreptul să voteze. Or, ideea aceasta că dacă nişte filiale rurale nu şi-au actualizat adresele de mail, hai să le zicem că nu pot să voteze, este ideea pe care am combătut-o acolo şi am fost foarte ferm şi vehement pe acest subiect", a spus el.

Ads