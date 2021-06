Barna, despre o eventuala candidatura la sefia USR PLUS: Intentionez sa merg mai departe

Intrebat daca agreeaza formula conform careia atat el, cat si copresedintele Dacian Ciolos sa se retraga din competitie, Barna a replicat ca a participat la toate luptele pe care USR PLUS le-a avut si ca intentioneaza sa continue."Este intotdeauna o chestiune de mesaj politic. Eu am participat la toate luptele si la toate confruntarile pe care USR PLUS le-a avut. Intentionez sa merg mai departe, pentru ca eu cred foarte mult ca USR PLUS este un partid care pe termen lung va avea un cuvant greu in politica din Romania", a aratat el, in cadrul unei declaratii acordate presei.Liderul USR PLUS a precizat ca are mare incredere in intelepciunea colegilor sai."Am spus deja, proiectul USR PLUS este un proiect la care muncesc de patru ani de zile. Este un proiect asumat. Am foarte mare incredere in intelepciunea colegilor mei", a precizat Barna.