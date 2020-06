Barna: Cata vreme Justitia nu va stabili responsabilitatile pentru 13-15 iunie 1990, mineriadele raman o rana deschisa

Ziare.

El a adaugat ca pentru dreptate nu este niciodata tarziu."13-15 iunie 1990. Trei decenii se implinesc astazi de cand romanii care au crezut intr-o Romanie libera, fara urmasi ai comunismului la conducerea tarii, au protestat in Piata Universitatii si au fost batuti de minerii chemati de Ion Iliescu . Trei decenii in care statul roman e esuat in a face dreptate acestora, in a scoate la lumina intregul adevar si a-i trage la raspundere pe vinovati", a declarat Dan Barna potrivit unui comunicat de presa al USR.Uniunea Salvati Romania considera in context ca stabilirea unor responsabilitati clare pentru deciziile luate atunci de Ion Iliescu si acolitii sai reprezinta un gest minim de dreptate si reparatie morala, gest pe care il datoram, ca societate, victimelor acelor evenimente tragice.USR considera totodata ca, "in lipsa acelui abuz ingrozitor, Romania ar fi aratat astazi mult mai bine"."Nu putem schimba trecutul, dar putem invata din el si putem avea grija de viitor. Cata vreme Justitia nu va stabili responsabilitatile pentru 13-15 iunie 1990, mineriadele vor ramane o rana deschisa a Romaniei. De 30 de ani asteptam raspunsuri care intarzie. In 13-15 iunie, au murit oameni, mii de bucuresteni au fost batuti cu salbaticie, iar pagubele materiale au fost imense. Tanara democratie romaneasca a pierdut atunci aproape tot ce castigase la Revolutie ", a spus liderul USR.Potrivit acestuia, "indivizii care au instigat atunci la violenta sunt inca in libertate, ba, mai mult, si-au construit cariere politice si administrative al caror unic rezultat a fost mentinerea pentru ani de zile a Romaniei in subdezvoltare si in afara civilizatiei"."Obsesia pentru putere absoluta a fesenistilor domnului Iliescu si urmasilor lor a facut ca milioane de romani sa isi caute implinirea in alte tari. Cinismul lor fara seaman a schimbat destine si a distrus oportunitati pe care nu le vom mai primi inapoi niciodata. Pe acelea nu le mai putem recupera, dar suntem obligati sa construim altele. Nu e tarziu, insa, pentru justitie si nici pentru eliminarea mostenirii feseniste care ne otraveste inca vietile. Urme ale acestei mosteniri le-am putut vedea si simti in 10 august 2018. Pentru dreptate nu e niciodata tarziu", a adaugat presedintele USR.La randul sau, candidatul sustinut de USR PLUS la Primaria Capitalei, Nicusor Dan , a afirmat ca Piata Universitatii a coagulat un ideal de democratie, respectarea valorilor si dreptate."Si, chiar daca a pierdut in 1990, a castigat pe termen lung, aceasta viziune fiind viziunea dominanta a societatii de azi. 13-15 iunie a fost o manifestare a comunismului rezidual, a incapacitatii de a accepta punctul de vedere al celuilalt, pe care il gasim din pacate la PSD si in august 2018 si in manifestarile din Primaria lui Firea si Badulescu", a declarat Nicusor Dan.Dan Barna si Nicusor Dan au depus, sambata, alaturi de parlamentari USR, coroane de flori la monumentul dedicat victimelor Mineriadei din 13-15 iunie 1990.